Quanto guadagnano gli influencer? I numeri sono imbarazzanti

Vi siete mai chiesti quanto guadagnano gli influencer? Quelli più pagati al mondo sono tutti stranieri ma anche quelli italiani non scherzano

Oggi è una delle professioni più ambite sul web per chi ama mostrarsi e apparire. Parliamo della professione influencer, quella, potremmo dire, lanciata dalla nostra Chiara Ferragni che prima e più di tutti si è inventata da zero uno dei lavori che senza dubbio è oggi uno dei più retribuiti.

Ma sappiamo nello specifico cosa fa un’influencer? E’ colui che riesce a influenzare con le proprie proposte le scelte degli altri. Alcuni non hanno scelto di esserlo ma lo sono diventanti col tempo grazie alla popolarità acquista magari in altri campi. Altri ancora intraprendono proprio questo percorso da zero, mossi anche dai guadagni “facili” e dai numeri soprattutto.

Sì perché oggi sul web avere un ampio seguito significa essere già a metà dell’opera perché rappresenta una sorta di bigliettino da visita da presentare alle aziende che richiedono una certa sponsorizzazione. Più è alto il numero dei follower e maggiormente crescono i guadagni. Sì, ma nello specifico, quanto riesce a portare a casa un influencer? Lo vediamo insieme.

Quanto guadagnano gli influencer: ecco chi sono i più pagati

Andiamo alle cifre e facciamo un po’ i conti in tasca agli influencer. Come dicevamo, quello che contano, sono i numeri dei follower. Più sono altri e maggiori sono i ricavi.

Sono tanti gli influencer attivi che hanno un profilo sotto il milione di seguaci e per loro i ricavi ci sono ma non sono paragonabili a quelli che hanno un profilo che va dal milione di follower a salire.

Un account con un milione di follower può guadagnare, secondo le stime che riporta neonmarketing.it, 1-2mila euro a post, una cifra niente male se si pensa che basta realizzare una foto ad hoc e una didascalia.

Ma i numeri lievitano vertiginosamente se passiamo a coloro che oggi sono considerati i Top Influencer, ovvero quelli più pagati al mondo. Tiene la classifica Cristiano Ronaldo con 600 mila euro a post, lo segue Ariana Grande con 450 mila euro e Dwayne Johnson con 430 mila euro.

Se ci spostiamo in Italia troviamo la regina dei social, Chiara Ferragni con 52.300 euro a post, incalzata da Gianluca Vacchi con 40 mila euro e subito dopo il marito della Ferragni, Fedez con 25.500 euro a sponsorizzazione.