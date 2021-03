Rimedi contro la pelle flaccida: come rimediare con questi ingredienti efficaci!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i migliori rimedi contro la pelle flaccida. Tutti i dettagli.

In seguito ad un brusco dimagrimento molto spesso si può incorrere in un bel problema, quello della pelle flaccida. L’epidermide, nel momento in cui attuiamo un dimagrimento, molto spesso non ha tempo di adattarsi al cambiamento e, in alcune zone particolari, come braccia e addome, può perdere di tonicità.

Oltre al dimagrimento repentino, tuttavia, ci sono altri fattori che contribuiscono alla formazione di pelle flaccida come, ad esempio, il fumo, lo stress oppure un tipo di alimentazione del tutto inadeguata che può provocare all’interno dell’organismo una minore produzione di molecole di collagene che è una proteina responsabile del tono muscolare. Anche i fattori ambientali possono causare un’alterazione della produzione di collagene che, a lungo andare, comporta una perdita di elasticità della pelle con conseguente cedimento verso il basso dei tessuti.

LEGGI ANCHE –>Maschera con albume e limone: come purificare la pelle in poche mosse!

Rimedi per risolvere il problema legato alla pelle poco tonica: come renderla meno flaccida con questi consigli!

È molto importante combattere questo vero e proprio inestetismo attuando una sana alimentazione e uno stile di vita adeguato. Tuttavia in maniera molto semplice potete anche voi stessi creare delle vere e proprie creme rassodanti che permettono alla pelle di mantenere vivo il proprio tono muscolare.

Creare queste creme è molto semplice ed è possibile farlo anche a casa. Non dovrete far altro che procurarvi 1 cucchiaino di miele, del rosmarino e 1 cucchiaio di acqua di qualsiasi tipo di pianta astringente. Per la pianta astringente potete chiedere anche consiglio alla vostra erboristeria di fiducia.

Una volta mescolati questi ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo che non presenti dei grumi, applicate il composto sulle zone più colpite e lasciate che il tutto venga assorbito dal vostro corpo. Una volta terminato, potete passare a risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se invece volete qualcosa di più veloce potete optare per un albume di uovo sbattuto andandolo ad applicare sulle zone delicate e lasciandolo seccare prima di risciacquare il tutto. Potete ripetere questo trattamento anche 3 volte a settimana in modo da avere dei risultati più veloci e duraturi.