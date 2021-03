Gli ingredienti migliori da usare per alleviare il prurito intimo che spesso può diventare particolarmente fastidioso.

Alcune volte a causa di infezioni sia batteriche che micotiche vi potete trovare a combattere contro un fastidioso problema che è il prurito intimo. Oltre alle infezioni, questo grattacapo può essere causato anche da stress, secchezza o irritazioni causate sia dagli indumenti.

Non a caso, la prima cosa da fare in caso di presenza di prurito intimo è sicuramente sostituire la biancheria. Questa azione è molto utile sia se è presente una infezione, perché in questo caso si eviterà sia il contagio che la proliferazione, sia se il prurito è causato dalla qualità dei tessuti indossati. Nel secondo caso, per far scomparire il prurito intimo, è buona abitudine indossare degli indumenti al 100% di cotone.

Bicarbonato e yogurt tra i rimedi migliori

Se non riuscite a risolvere il problema con queste semplici azioni, potete anche provare a pensare a dei rimedi del tutto naturali. Potete provare una lavanda intima effettuata con dell’amido di riso e della camomilla in modo da sfruttare sia l’azione lenitiva della camomilla, ma anche l’azione antibatterica e antimicotica dell’amido di riso. Creare questa lavanda è molto semplice. Non dovrete far altro che procurarvi 1 bicchiere di infuso di camomilla, 1 cucchiaio di amido di riso e, a questo, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale in modo da dare una profumazione particolare alla vostra lavanda.

Un altro ingrediente che potete utilizzare in modo da andare a detergere quella zona è scuramente il bicarbonato di sodio. Potete sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato nell’acqua ed effettuare delle lavande. In questo caso il bicarbonato avrà una azione aggressiva in modo da andare a debellare qualsiasi infezione sia in atto.

Anche lo yogurt è un vero e proprio rimedio per il prurito intimo perché aiuta a ripristinare quella che è la flora batterica, oltre ad eliminare qualsiasi microrganismo responsabile del prurito. In questo caso potete sicuramente applicare dello yogurt nelle zone intime come se fosse una pomata e lasciarla agire.