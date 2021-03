Rita Dalla Chiesa disperata su Twitter: “Mi hanno tolto tutto di Fabrizio”

Rita Dalla Chiesa. La giornalista e conduttrice televisiva si sfoga su Twitter e si scaglia contro una nota azienda pay-tv

Rita Dalla Chiesa rappresenta uno dei volti più amati della televisione italiana. Ha esordito agli inizi degli anni ’80 ma è principalmente conosciuta per aver preso le redini della trasmissione Forum sulle reti Mediaset dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013.

Prima di quell’esperienza, a cavallo tra il 1985 e il 1986, condusse insieme a un giovanissimo Fabrizio Frizzi Pane e marmellata, un programma per ragazzi andato in onda su Rai 2. In quel periodo iniziarono una relazione, che vide titubante la stessa Rita Dalla Chiesa per via della loro differenza d’età. Tuttavia, i due sono stati sposati dal 1992 al 2002. Nonostante la fine successiva della loro unione, hanno mantenuto un rapporto splendido fino alla fine. Frizzi si è risposato con Carlotta Mantovan da cui ha avuto la piccola Stella. E’ morto a causa di un’emorragia celebrale nel 2018.

Ai microfoni di RaiUno, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato recentemente: “Penso a Fabrizio tutti i giorni, ci parlo, lo sogno. Nella mia mente è sempre sorridente. Noi abbiamo vissuto l’inzio della carriera insieme, avevamo tanto entusiamo”.

Rita Dalla Chiesa distrutta: “Ho perso tutto”

Attenzione se volete installare #SkyQ😱😡 Perderete automaticamente tutto quello che avete registrato sul vecchio decoder. Nessuno vi avverte che succederà. Io ho perso oggi tante registrazioni su mio padre, Fabrizio e trasmissioni alle quali tenevo. 🤬 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) March 17, 2021

In un recente sfogo su Twitter, Rita Dalla Chiesa, si scaglia contro una nota azienda pay-tv. Scrive con tanto di emoji con faccia arrabbiata per sottolineare il suo disappunto: “Attenzione se volete installare #SkyQ. Perderete automaticamente tutto quello che avete registrato sul vecchio decoder. Nessuno vi avverte che succederà. Io ho perso oggi tante registrazioni su mio padre, Fabrizio e trasmissioni alle quali tenevo. “

Molti sono gli utenti che sono venuti in suo soccorso o per esprimere solidarietà. Un fan scrive: “Si Rita, certo che succede, ma il vecchio (decoder) te lo lasciano e puoi reinstallarlo quando ti serve. Io il mio ce l’ho ancora”.

Rita Dalla Chiesa è sempre più arrabbiata: “Il ragazzo che è’ venuto se lo e’ portato via. Avrebbero dovuto avvisare. Ma a loro interessano solo fare nuovi contratti. Non è’ detto che io non sospenda l’abbonamento con Sky”.