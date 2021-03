Sara Croce sblocca un ricordo, ma i fan notano il dettaglio bollente – FOTO

La modella Sara Croce è nostalgica e sblocca un ricordo ai fan. Il web però nota il dettaglio che fa la differenza e i follower impazziscono

La modella e influencer Sara Croce sblocca un ricordo su Instagram, in queste giornata piene di sole ma dalle temperature ancora basse, pensare all’estate può solo che aiutare, specialmente se ci si trova in zona rossa. Così la ragazza dalla lunga chioma bionda si lascia andare alla nostalgia e pubblica una foto sui social romantica. I fan però, che invece sono affamati e sempre alla ricerca di qualcosa da commentare, non hanno perso occasione di lasciare messaggi e di far caso ad un dettaglio.

LEGGI ANCHE>>>Sara Croce, il selfie allo specchio causa un incidente bollente – FOTO

Sara Croce: qual è il dettaglio della foto? Che modella

LEGGI ANCHE>>>>Avanti Un altro, la “Bonas” Sara Croce mostra la Parte più bella, è un plebiscito – FOTO

Seguita da quasi novecento mila follower, Sara Croce condivide con i fan foto di ogni tipo: dal tempo libero al lavoro, da sola o in compagnia. E con l’ultimo post voleva mostrare tutto il suo amore per il fidanzato Gianmarco Fiory e la tanta nostalgia che sente pensando già all’estate. Ma come sempre, chi pubblica sui social, soprattutto se si tratta di una bella ragazza come lei, è consapevole delle reazioni da parte dei fan che non hanno perso occasione di commentare lo scatto guardandola però sotto un altro punto di vista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Tutti si sono soffermati sul suo fondoschiena in primo piano. Così in modo scherzoso c’è chi ha lasciato un commento scrivendo: “Beato lui”, “Che panorama”, “Che belli faraglioni”. La sua foto è diventata virale anche questa volta, ha già fatto il giro del web. In un’ora ha già conquistato quasi ventinove mila like.