Auto si schianta contro un albero: muore giovane studentessa

Una giovane studentessa ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 387 a Sant’Andrea Frius, nella provincia del Sud Sardegna.

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri lungo la statale 387 nel territorio di Sant’Andrea Frius, nella provincia del Sud Sardegna. Stando a quanto ricostruito, un’auto condotta da una ragazza di 21 anni è uscita di strada ed ha terminato la propria corsa contro un albero. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la 21enne, deceduta sul colpo. Ferito e trasportato in ospedale il passeggero che si trovava a bordo della vettura. Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri.

Sardegna, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: morta giovane studentessa

Una ragazza ha perso la vita nella serata di ieri, giovedì 18 marzo, in un tragico incidente avvenuto sulla statale 387 nella periferia di Sant’Andrea Frius, comune della provincia del Sud Sardegna. La vittima è Sara Cannas, 21enne studentessa universitaria. Secondo quanto riporta la redazione de La Nuova Sardegna, la giovane si trovava alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo essere finito fuori dalla carreggiata, si è schiantato contro un albero. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla 21enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. A bordo dell’auto, riporta La Nuova Sardegna, si trovava anche un’altra persona rimasta ferita nell’impatto e trasportata presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Sant’Andrea Frius ed i colleghi di Dolianova e Donori che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla giovane studentessa.