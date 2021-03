Stefania Orlando, commozione su Instagram per quel dolce messaggio

Stefania Orlando condivide su Instagram un dolce messaggio che scatena un’incontenibile e accorata commozione

La finalista del Grande Fratello Vip, classificandosi terza, ha dimostrato quanto sia amata dal pubblico e dai fan. Grazie alla permanenza nella casa più spiata di Italia ha potuto farsi conoscere al meglio, nonostante la lunga carriera intrapresa nel mondo della televisione non ne facesse presupporre la necessità.

L’esperienza si è invece rivelata un arricchimento per Stefania Orlando, nonché per i telespettatori, che ne hanno approfondito le sfumature e le qualità. Molto gradito è stato il sincero legame di amicizia stretto con Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione, piacevolmente protratto fino alla fine del programma.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi, è polemica sulla beneficenza: la reazione inaspettata di lui

Stefania Orlando e quel dolce messaggio: commozione su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci rivela il suo grande amore: “Ti amo tanto”

In una giornata speciale, un augurio a una persona speciale: per la festa del papà, Stefania Orlando, ha postato su Instagram una foto in compagnia del suo amato padre. Si tratta di Pietro Romano Orlando, magistrato, avvocato e professore universitario, che avevamo avuto l’opportunità di conoscere all’interno della Casa durante l’incontro commovente con la figlia.

Dopo che la conduttrice aveva espresso la mancanza di parole di affetto nel rapporto con il padre, dovuta a un’educazione impartita con rigore e non all’assenza di un sentimento, si è premurato di ricordarle l’amore nei suoi confronti dicendole il più sentito “ti voglio bene, sono orgoglioso di te“.

La showgirl ha deciso di ricambiare con il più dolce dei messaggi: “Auguri al mio fantastico papà“, che ha deciso di indirizzare anche agli altri “e a tutti i papà, anche quelli che sono volati in cielo ma continuano a proteggere i propri figli“. Una riflessione importante, che trasmette una realtà essenziale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I genitori lasciano l’amore e i loro insegnamenti anche dopo la loro scomparsa, rendendoli così sempre presenti e protettivi nei nostri confronti, anche quando non sono visibili ai nostri occhi.