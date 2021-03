Striscia la Notizia. Chi ha guadagnato il podio de I Nuovi Mostri? Proprio lei

Striscia la Notizia. La rubrica “I nuovi mostri” ha eletto una reginetta del trash inaspettata. Grande ironia da parte dei presentatori

Striscia la Notizia, il tg sui generis ideato da Antonio Ricci, utilizza come di consueto la potente arma dell’ironia per poter diffondere delle notizie “particolari”. Durante il programma, il pubblico italiano è informato spesso riguardo truffe, magagne e storie di ordinaria ingiustizia. A volte, però, ci sono degli inframezzi simpatici, volti principalmente al puro intrattenimento.

E’ il caso della rubrica I Nuovi Mostri in cui, analizzando trasversalmente cosa è stato trasmesso nell’ultima settimana in televisione, vengono messi alla gogna programmi tra Rai e Mediaset (e non solo) in cui il trash l’ha fatta da padrone. Tra doppi sensi un po’ troppo smaliziati, parolacce e balletti di dubbio gusto, chi è salito sul podio dell’ultima edizione della rubrica?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Enrico Brignano, avete visto la dimora dove vive con Flora Canto? FOTO

Striscia la Notizia. Un nome di prestigio ne I Nuovi Mostri

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

Il personaggio trash della settimana, secondo Striscia la Notizia, è Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è guadagnata uno spazio ne I Nuovi Mostri a causa del “balletto” di dubbio gusto accennato durante la trasmissione del sabato sera di Canale 5, C’è posta per te.

Vestita con un abitino sexy ma accollato, color carne, la modella ha comunque attirato l’attenzione sul suo seno poichè i capezzoli erano ben evidenziati. Nel suo “balletto” ha iniziato a dimenare proprio solo quella parte del corpo, tanto che la comica Luciana Littizzetto, presente in studio, ha detto: “Allora non ha ballato lei, sono ballate le te**”. “L’intenzione era quella – ha replicato, dunque, Belen.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il momento televisivo è stato immediatamente commentato sui social, diventato virale e trasformato in meme dagli utenti più goliardici del web, segno che Striscia la Notizia abbia centrato veramente il giusto numero uno della classifica dissacrante della settimana.