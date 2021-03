Tommaso Zorzi, il flirt sconvolgente: trovato insieme a… GOSSIP atomico

A Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha diffuso una notizia choc: Tommaso Zorzi è stato pizzicato con il sex symbol Gabriel Garko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Barbara D’Urso, durante l’appuntamento consueto di Pomeriggio Cinque, ha fornito una notizia choc: Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, è stato pizzicato con Gabriel Garko. I due, che si sono incontrati per la prima volta all’interno del reality, non provavano inizialmente simpatia l’uno per l’altro. Proprio l’attore, in diretta televisiva, aveva fatto coming out di fronte a Rosalinda Cannavò, ammettendo davanti a tutti la propria omosessualità.

Dopo l’uscita dell’influencer dalla casa, sembra che sia stato proprio Garko a contattarlo. I due, che avrebbero iniziato una conversazione telefonica, ora sarebbero in ottimi rapporti tanto da frequentarsi. Stando a quanto rivelato da Barbara D’Urso, Garko avrebbe addirittura scritto a Tommaso in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi. E c’è già chi è pronto a scommettere che fra i due ci sia del tenero.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi, il gesto bellissimo ma viene criticato, la reazione è sconvolgente

IN AGGIORNAMENTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter