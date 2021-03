Tommaso Zorzi è stato preso di mira dal web: il vincitore del Gf, che ha scelto di devolvere l’intero montepremi in beneficenza, sta ricevendo pesanti accuse

Non c’è pace per il vincitore del Grande Fratello Vip, le cui azioni non passano inosservate e vengono ogni volta sottoposte al giudizio severo del web. Tommaso Zorzi, a fronte di un montepremi di 100.000 euro, ha scelto di devolvere l’intera cifra in beneficenza, nonostante il regolamento prevedesse che lui ne dovesse donare solo 50.000.

Una decisione che è stata molto apprezzata dagli utenti che lo seguono, ma anche molto criticata. Gli haters, infatti, si sono scagliati contro l’influencer, accusandolo di aver compiuto un simile gesto solo per notorietà. “Voi mi credereste se vi dicessi che c’è una polemica sul fatto che ho donato l’intero montepremi in beneficenza?“, ha esordito Tommaso nelle Instagram stories, non mancando di replicare alle accuse ricevute.

Tommaso Zorzi, polemica sulla beneficenza: la reazione inaspettata

“La vera beneficenza si fa in silenzio“, “Pubblicità, quando fai opere di bene non lo dici“, “Stratega“: questi sono solo alcuni dei commenti che Tommaso Zorzi ha ricevuto tramite Instagram Direct. L’influencer, che non sembrava affatto sorpreso delle parole degli haters, ha replicato loro in totale serenità.

“Quando dissi che se una persona ti vuole dare contro ti criticherà anche se fai un gesto di bene, è esattamente questo…“, ha detto Zorzi, subito dopo aver postato uno screenshot delle accuse dei fan. Tuttavia, al netto delle critiche, ci sono anche moltissimi fan che si sono dimostrati solidali con Tommaso.

“Pensa al tuo percorso in televisione, non dare importanza agli haters“: questo il consiglio di un utente sotto ad una foto. Senza dubbio, date le premesse, l’influencer ha la strada spianata in questo senso, essendo le sue doti state notate anche dalla redazione dell’Isola dei Famosi.