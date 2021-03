Un Posto al Sole anticipazioni 19 marzo: come finirà tra Rossella e Patrizio? Fortemente delusa dal suo fidanzato, vivrà dei momenti di grande sconforto

Oggi è la festa del papà e la piccola Irene ha deciso di fare qualcosa di molto speciale per il suo amato papà. Ha coinvolto Jimmy in questa impresa, che insieme a lei ha deciso di preparare una caccia al tesoro per sorprendere i loro genitori. Da questa storia se n’è tirata fuori Bianca, invece, che ha deciso di non festeggiare questo evento perché dice che a suo padre non piace. Avrà modo di ricredersi guardando i suoi cuginetti o resterà ferma sulle sue convinzioni?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Patrizio e Rossella hanno litigato e tra di loro sembra essere finita per sempre da quando lei ha scoperto che lui l’ha nuovamente tradita, stavolta con Clara. A dirle tutto è stata Ilaria, che ha origliato una conversazione tra i due al Caffè Vulcano. Rossella ha raggiunto Patrizio al lavoro e poi a casa sua per parlare e gli ha detto di non volerlo più vedere. Questo momento di crisi potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua tesi, dopo giorni e giorni in cui non ha dormito per riuscire a scriverla daccapo.

Intanto Filippo sta aspettando una sorpresa per la festa del papà dalla sua amata figlioletta, ma in questo giorno così speciale Irene potrebbe essere non l’unica a sorprenderlo.