Ospite stamane a Uno Mattina il giornalista Antonio Caprarica che ha discusso sul ritorno a casa del Principe Filippo e del caso mondiale legato a Meghan

Stamattina nello studio di Uno Mattina sono stati invitati a parlare del caso Meghan Markle i giornalisti Ilaria Grillini e Antonio Caprarica, quest’ultimo in collegamento video da casa. I due conduttori hanno anticipato la doppia intervista con una clip video che però ha ricordato il ritorno a casa del Principe Filippo dopo giorni di apprensione per lui da parte di tutti i sudditi inglesi.

Il duca di Edimburgo e la regina Elisabetta II festeggiano in questi giorni il loro anniversario di matrimonio, ben 73 anni di unione. La stessa Grillini con tenerezza, conferma che il loro è stato “vero amore” per l’epoca in cui hanno deciso di sposarsi. 13 anni lei e 18 lui quando si sono conosciuti, e nonostante alti e bassi, con anche accuse pesanti di tradimento da parte di Filippo ma mai confermato dalla corte reale, la loro unione è tra le più longeve di tutte le casate reali ancora esistenti.

Frittella poi chiede a Caprarica se pensa che verrà taciuta a Filippo la dichiarazione del nipote e di Meghan alla tv, ma il giornalista risponde in modo secco. “Dubito che qualcuno possa nascondere qualcosa al Principe”, dice Antonio. “E’ sempre stato la spalla attiva della moglie e anche ora che è debilitato dopo il ricovero in ospedale, sicuramente sarà vigile nel voler saldare la faccenda a modo suo”.

Caprarica inoltre fa presente che lui era presente quando i reali festeggiarono nel 1997 le nozze d’oro e in quell’occasione la regina disse al popolo che “mai nessuno saprà il debito che la nazione ha nei confronti del marito. Questo grazie alla sua presenza nascosta ma sempre attiva nelle faccende che gravitano intorno alla Corona”.

Antonio Caprarica attacca Meghan, “Sta allontanando i due fratelli”

Nella seconda parte dell’intervista Monica Giandotti chiede agli sopiti come interpretano la decisione di Meghan ed Harry di rilasciare un’intervista pubblica dove criticano la Famiglia Reale. Per Caprarica la scelta di Meghan è solo legata alla volontà di colpire la monarchia. “L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey – spiega lo scrittore – è solo una farsa, una commedia per sponsorizzare il loro brand. E la Corono ha fatto bene ad arginare la faccenda bollandola solo come ‘questione di famiglia’ per non creare ulteriori rancori”.

Per l’ex corrispondente Rai da Londra la contessa sta mettendo i bastoni tra le ruote ai due fratelli. Sono sempre stati uniti dopo la morte di Lady Diana ma che ora si vedono allontanare da una cognata scomoda: “E difficile trovarsi una cognata così”, termina Caprarica il collegamento dal suo studio.

Arriva poi anche la puntualizzazione di Ilaria Grillini che spera però in un riavvicinamento tra Harry e William in occasione dell’inaugurazione della nuova statua con le effige della madre. Questa sarà installata il 1° luglio prossimo a Kensington Palace, il palazzo londinese dove Lady D visse dopo il divorzio dal principe Carlo.