Uomini e Donne | Maurizio Guerci si scaglia contro un concorrente over: “Non paragonatemi a lui”

L’ex cavaliere nero Maurizio Guerci si è accanito contro Giorgio Manetti che lo ha accusato di prendere in giro Gemma. Nel frattempo lui sta vivendo una nuova storia d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

È stato uno dei pretendenti di Gemma Galgani negli ultimi mesi all’interno del programma di Canale Cinque “Uomini e Donne”. Poi la decisione di interrompere la conoscenza con la dama bianca torinese e tornarsene a casa, anche dopo essere stato messo al muro per una presunta conoscenza fuori dagli studi con un’altra donna.

Maurizio Guerci al momento però sta frequentando un’altra ex partecipante del programma, Barbara De Santi, da sempre la nemica per eccellenza di Gemma, che ha postato alcune foto sospette su Instagram che la ritraggono proprio con il cavaliere.

LEGGI ANCHE -> Gerry Scotti incredulo su “Quiz”: “Imbarazzante che nessuno…”

Maurizio Guerci contro Giorgio Manetti, le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio uomini e donne (@maurizio_guerci70)

LEGGI ANCHE -> Avanti un Altro, la concorrente mette in difficoltà Bonolis: “Quali uccelli preferisce?”

Adesso sembra che il cavaliere sia tornato a far parlare di sé con un’intervista al settimanale Mio dove ribatte ad alcune accuse rilasciate da un altro partecipante del programma, Giorgio Manetti. Nonostante i due uomini abbiamo voltato pagina dopo la frequentazione con Gemma, hanno avuto un nuovo botta e risposta a distanza che ha animato molto gli animi dei seguaci del pomeridiano.

Pare che Manetti abbia avanzato alcune incertezze sulla reale storia avvenuta tra Maurizio e Gemma, al ché il diretto interessato ha deciso di replicare ai suoi commenti in modo secco e poco accondiscendente: “Gli consiglierei di pensare ai fatti suoi”, ha esordito Guerci. “Non so perché dica così, forse gli dà fastidio aver perso l’esclusiva. Mi infastidisce essere paragonato a lui, come credo a lui infastidisca essere paragonato a me”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Al momento Genna non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione a riguardo, ma quasi sicuramente ne parlerà nel corso delle prossime puntate di “Uomini e Donne”.