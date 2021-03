Wanda Nara, le FOTO in dolce attesa commuovono il web

Wanda Nara, festeggia la festa del papà con il pancione: la FOTO inedita. La procuratrice sportiva ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Wanda Nara è una delle donne più amate qui in Italia. Resa nota per il suo ruolo da procuratrice sportiva e per il suo matrimonio con Mauro Icardi, nel corso del tempo ha conquistato tutti con la sua simpatia e le sue forme mozzafiato sui social. I suoi scatti ricevono sempre tantissimi likes e apprezzamenti, e su Instagram conta più di sette milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Wanda Nara e gli auguri per la festa del papà a Mauro Icardi: il post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Qualcuno che il mondo del calcio non lo segue esiste, infatti è diventata ancora più nota in quello dello spettacolo quando è stata presa a fare l’opinionista per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo su di lei, e invece ha dimostrato di essere all’altezza di questo ruolo. Simpatica, divertente e sincera, diceva sempre la sua su tutto senza avere paura di nessuno. Fu una grande perdita per Alfonso Signorini, quando lei rimase bloccata a Parigi a causa della pandemia mondiale che era scoppiata proprio durante la fase finale del suo programma.

Ad oggi Wanda è una donna realizzata, felice con suo marito e con i suoi meravigliosi bambini. In un giorno così speciale, ha voluto dedicare un pensiero a chi le ha dato la gioia di diventare la meravigliosa mamma che è oggi.