Alba Parietti irriconoscibile: nuovo look, la reazione dei fan: “Non ci credo”

Alba Parietti cambia look solo per una sera, è irriconoscibile e il web impazzisce per la sua stravaganza, ha fatto il boom di like e tweet

E’ stata ospite alla puntata di Venerdì 19 marzo della Canzone segreta, programma di intrattenimento in onda su Rai1 condotto da Serena Rossi. Stiamo parlando di Alba Parietti, l’opinionista della televisione italiana, che a volte si improvvisa anche ballerina e showgirl. E’ quello che ha fatto ieri sera interpretando una drag queen come sorpresa alla sua amica Marcella Bella. La mamma di Francesco Oppini per una serata ha cambiato completamente look, tanto che qualcuno non l’ha neanche riconosciuta.

Alba Parietti: look eccentrico, cosa pensano i fan?

Mai nessuno si sarebbe aspettato una performance del genere: Alba Parietti una drag queen su Rai1. Eppure lo ha fatto e ci è riuscita alla grande, con quella parrucca grigia lunga e liscia, un trucco eccentrico e un vestito argento lucido. La sua è stata una trasformazione al 100% tanto che neanche la sua amica Marcella, alla quale era dedicato lo spettacolo, l’ha riconosciuta. Cantando la canzone Nessuno mai, la Bella ha chiesto sbalordita: “Ma questa bella signora chi è?”. Dopo questa gaffe su Twitter sono volati commenti e messaggi di ogni genere: “Marcella Bella che non riconosce Alba Parietti e la scambia per una drag queen è il momento più alto di questa trasmissione per stasera” scrive un utente; “Ma cosa stiamo vedendo? Alba Parietti che canta e balla in mezzo alle drag queen e Marcella Bella non l’ha nemmeno riconosciuta, l’ha scambiata per un uomo”. Aggiunge un altro.

Insomma Alba Parietti ha colpito ancora, d’altronde ovunque va lascia il segno e i fan la adorano proprio per questo. Qual è la sua prossima meta? Sicuramente qualche talk show all’insegna del pettegolezzo e del gossip. Lei è una regina per questo.