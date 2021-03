Alberto Matano, l’abbraccio più bello a una persona speciale: “Sei un dono”

Alberto Matano. Il conduttore del rotocalco pomeridiano La Vita in Diretta appare in una versione inedita su Instagram. La tenera dedica

Il giornalista Alberto Matano è diventato un volto apprezzatissimo dal pubblico; imperversa ormai da anni nella tv di stato. Conduce con ottimi risultati il rotocalco pomeridiano La Vita in Diretta. Dapprima era in tandem con la presentatrice Lorella Cuccarini; non è mai stato un mistero che i rapporti tra i due non fossero proprio idilliaci. La donna ha interrotto il suo rapporto lavorativo in Rai passando a Mediaset (nei panni di insegnante di danza nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi), adducendo di essere stata vittima di maschilismo da parte di un collega, senza mai fare espliciti riferimenti. Molti sono stati i commenti a sostegno di Matano. Adesso il giornalista conduce in solitaria il programma.

Molto seguito anche sul suo profilo Instagram, spesso pubblica sul web immagini che raccontano i suoi hobby, la passione per la natura, lo sport, il buon cibo e gli impegni lavorativi. Spazio anche per la famiglia: Alberto Matano riserva una dedica speciale per una persona importante. Scopriamo di chi si tratta.

Alberto Matano: “Il dono più grande”

In occasione della festa del papà, il giornalista Alberto Matano ha voluto fare una dedica spaciale a suo padre. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme e ha scritto in didascalia: “Il dono più grande. E come faccio a descrivere la gioia di abbracciarti? Buona festa papà!”

Il presentatore de La Vita in Diretta è calabrese, originario di Catanzaro, città dove i suoi genitori risiedono tuttora. Immaginiamo che non sia facile vedersi spesso, soprattutto in un periodo di paura e restrizioni come quello che stiamo vivendo al momento. Tuttavia, il giornalista ha condiviso con i suoi follower questo momento di massima tenerezza.

Non è la prima volta che Matano apre la sua finestra virtuale sugli “affari di famiglia”. Solo pochi giorni fa, in occasione di un’altra celebrazione importante, la Festa della donna, ha voluto dedicare un pensiero alla donna più speciale per lui, sua madre. Per lei ha scritto: “Lei mi ha insegnato che i diritti delle donne sono i diritti di tutti, che la parità di genere è un valore assoluto, che ognuno di noi deve fare la sua parte contro violenze, intolleranza e discriminazioni”.