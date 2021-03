Allerta alimentare, ritiro urgente di due prodotti biologici per “carbofuran” oltre i limiti

Nuova segnalazione urgente del Ministero della Salute che ha ritirato due prodotti da banco per la presenza oltre i limiti di una sostanza attiva su “carbofuran”

Nuovi controlli da parte del Ministero della Salute e dei Nas hanno portato al ritiro immediato dagli scaffali dei supermercati di tutto il Paese di due prodotti biologici a causa della presenza di un allergene contaminante oltre i limiti di legge imposti.

La causa del doppio ritiro sembra essere la presenza non segnalata in etichetta di una sostanza attiva su “carbofuran” oltre i limiti di legge, ovvero 0,049 +/-0,025). Il carbofuran è uno dei pesticidi più tossici usati in agricoltura soprattutto nelle piantagioni di patate, soia e mais per allontanare i piccoli insetti.

Il carbofuran viene classificato come una “sostanza molto pericolosa” negli States e al momento nel nostro Paese è necessario essere in possesso di un apposito patentino per poterlo usare da parte degli agricoltori e le aziende.

Prodotti biologici ritirati, i dettagli

I due prodotti ritirati dal Ministero hanno quindi un livello di carbofuran nettamente superiore rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Sono state le stesse aziende produttrici a segnalare l’allerta all’interno di controlli avvenuti durante le fasi di stoccaggio della merce.

Bacche di Goji Berry Asia sfuso , vendute in scatole di cartone da 20 kg (4 buste da 5 kg cadauno) e data di scadenza segnalata al 30/12/21. Il lotto di produzione incriminato è il F2019133IT – 19/02888. Il marchio di produzione è Di Nunzio Srl mentre il nome del produttore Shandong Farmer Land Foodstuff Co., LTD con sede a Qingdao, Cina.

Bacche di Goji vendute in scatole di cartone da 12 pezzi da 150 grammi cadauno e data di scadenza al 31/12/2021. Il lotto incriminato è il 19/347. Il marchio del prodotto è Zenone Iozzino Srl, mentre il nome del produttore Shandong Farmer Land Foodstuff Co., LTD con sede a Qingdao, Cina.

Le avvertenze a corredo dell’allerta sono sempre le stesse, ovvero non consumare i prodotti indicati e portarli nei punti vendita dove sono stati acquistati per il cambio merce.