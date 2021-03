Amici il serale, Emanuele Filiberto presentato così: la reazione di Maria

Amici 20 il serale, tra i giudici scesi in pista per questa nuova stagione Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. La presentazione del principe però ha colpito tutti

Si è appena aperta con il botto la nuova attesissima edizione di Amici, la ventesima stagione che si prospetta essere carica di colpi di scena e tantissime novità. Il programma di Canale Cinque condotto come sempre da Maria De Filippi avrà un format tutto rivisitato, a partire dai ragazzi in gara che quest’anno sono ben 17 suddivisi in tre squadre. Tra i giudici che voteranno le varie performance ci sono Stefano De Martino, Stash ed il principe Filiberto.

Emanuele Filiberto, la sua presentazione lascia attoniti in studio: “In esilio era…”

Come per ogni ospite che si rispetti, anche i tre giudici sono stati presentati nel migliore dei modi, e con un ingresso d’onore proprio a inizio puntata prima che si aprissero i giochi della ventesima edizione del programma.

Il primo a scendere in pista Stefano De Martino, ex ballerino proprio di Amici, annunciato sul led come “uno dei volti più amati d’Italia”, scoperto negli anni anche come comico e presentatore d’eccezione in “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile“.

Il secondo a fare l’ingresso in studio è Emanuele Filiberto presentato con un messaggio davvero iconico: “Non è il titolo a fare l’uomo ma l’uomo a fare il titolo”. Poi la voce fuori campo dell’ex regnante che dice “la musica era l’unica cosa che durante l’esilio mi ha riavvicinato all’Italia”.

La reazione di Maria appena lui mette piede sul palco è quella di un semi inchino che non passa certo inosservato ai telespettatori a casa. Un gesto di riverenza che ha sostituito la classica stretta di mano negli ultimi mesi, ma anche un garbo nei suoi confronti.

Infine è la volta di Stash che fa capolino nel programma a suon di “Spudoratamente pop e orgoglioso di esserlo“. Una frase questa sul led davvero azzeccatissima per descrivere il giudice più rock del terzetto.