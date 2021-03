Ancora una delusione per Gemma, il suo cuore non troverà mai pace

Gemma Galgani, star di Uomini e Donne, ha scoperto che il suo cavaliere ha una frequentazione segreta. Il cuore di Gemma non avrà mai pace.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti di Canale 5, il palinsesto Mediaset riserva sempre dei colpi di scena. La regina indiscussa è Maria De Filippi che grazie al suo cast riesce ad entrare nelle case degli italiani come una di famiglia.

Nuovamente sotto i riflettori, per un’altra delusione d’amore, c’è Gemma Galgani, dama del programma Uomini e Donne e del trono Over. Lady Gemma diverso tempo fa aveva vissuto una storia d’amore tormentata con Franco Garna, poco dopo ha trovato l’amore in Davide, cavaliere bello e dai modi gentili che la Galgani aveva notato e conosciuto proprio ad Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE —-> Belen Rodriguez: sensuale, infrange i limiti nella danza sudamericana – VIDEO

Una doccia fredda per la dolce Gemma, le lacrime servono a poco ormai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

LEGGI ANCHE —>Stefano De Martino, annuncio sconvolgente ai fan: “E’ Ufficiale, è un attimo” – FOTO

Per il dispiacere di Gemma, e di molti fan che la vedono spesso soffrire, l’amore con Davide non è sbocciato. Nel frattempo Barbara De Santi continua a far parlare di se, a quanto pare la vicenda avrebbe a che fare proprio con Maurizio.

Lady Gemma è rimasta folgorata dal cavaliere, i due hanno avuto una lunga conoscenza piena di passione, mentre tutto andava una meraviglia, Maurizio ha fatto un passo indietro. Dalle voci che circolano sul web, sembrerebbe che Barbara e Maurizio abbiano una conoscenza segreta. Eppure il tutto appare strano dal momento che in studio hanno fatto sempre finta di non conoscersi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Lo scoop sembra essere trapelato proprio da Barbara, tramite i social si è notato un certo legame tra lei e Maurizio. I due sembra abbiano confessato in maniera ufficiosa. Di sicuro Lagy Gemma dopo questa notizia sarà si folgorata, ma di rabbia piuttosto che d’amore. Gemma e Barbara non hanno mai avuto un buon rapporto e dopo questa notizia sarà ancora peggio.