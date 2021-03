Arisa e Lorella Cuccarini infiammano lo studio di Amici: pazzesche! Le due insegnanti si preparano a questa lunga avventura con il serale del programma tanto atteso

Arisa e Lorella Cuccarini sono due insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi quest’anno. Entrambe famose per essere molto buone e poco severe con i loro ragazzi, ma più materne, questa sera si preparano a difendere a spada tratta i loro talenti per portarli fino alla fine. Nella scuola tra di loro è nata una bella amicizia, pur passando poco tempo insieme perché una è insegnante di ballo e l’altra insegnante di canto, ma ora sono state unite nella stessa squadra per il serale.

Arisa e Lorella Cuccarini bellissime per la prima puntata del serale

Sia Arisa che Lorella hanno trovato qualcuno che nella scuola le da filo da torcere. Arisa deve avere a che fare con Rudy Zerbi, suo collega di canto, che boccia tutti i cantanti che piacciono a lei e questo li porta continuamente a discutere durante le puntate. Lorella invece deve avere a che fare con la furia di Alessandra Celentano, e anche stasera tra le due è scoppiata una lite a causa di una esibizione che Alessandra ha voluto proporre alle ballerine Serena e Rosa che sono impegnate in una sfida.

Ci hanno provato ma Alessandra e Lorella non riescono proprio ad andare d’accordo da quando è cominciata questa edizione del programma. Sono molto diverse e hanno dei metodi di insegnamento che non potrebbero essere più differenti di così.