Barbara D’Urso colpita da Romina Power, frecciata epocale

Durante la partecipazione di Romina Power a Canzone segreta, arriva una dura stoccata proprio da parte della cantante nei confronti della nota conduttrice tv.

Il venerdì sera va in onda lo show di Rai uno condotto da Serena Rossi dove vengono invitati dei personaggi del mondo dello spettacolo che si siedono su una poltrona bianca e dopo qualche minuto di silenzio, ricevono una sorpresa.

Si tratta di una canzone che viene cantata da un parente o un collega che vuole dedicarla all’artista e durante il brano si susseguono immagini o ospiti che vogliono rendere omaggio.

Nella puntata di ieri una delle protagoniste del regalo è stata Romina Power che nel consueto minuto di silenzio durante il quale era in attesa di scoprire cosa ci fosse in serbo per lei, qualcuno dal pubblico ha voluto salutarla.

Ecco la frase ‘choc’

A quel punto la frase di Romina è stata una vera e propria frecciatina nei confronti della famosissima conduttrice napoletana di Mediaset: “Chi è che parla? Non vedo nulla con tutte queste luci, tipo quelle di Barbara d’Urso. Ti accecano”.

E’ risaputo che tra le due donne della tv italiana non corre buon sangue anche se questa antipatia sembrerebbe provenire tutta da Romina tanto che la D’Urso ha dichiarato più volte di averla invitata nelle sue trasmissioni ricevendo sempre un rifiuto senza spiegarsi il perché.

Non è lo stesso con Loredana Lecciso invece sempre molto presente nel salotto di Canale 5, così come l’ex marito Al Bano.

Sicuramente Romina preferisce essere ospitata dalla concorrente Mara Venier, infatti più di una volta l’abbiamo vista a Domenica In.