Barbara D’Urso, la sfida lanciata da Tommaso Zorzi: cosa c’è in gioco

La conduttrice Barbara D’Urso accetta la sfida dell’ex gieffino Tommaso Zorzi, cosa vorrà dire? Ecco quale sarà il suo futuro su Mediaset.

Un tripudio di acclamazioni in queste settimane per Tommaso Zorzi, il carismatico influencer che con la sua audacia ha conquistato i telespettatori italiano fino a salire sul podio del “Grande Fratello Vip 2020” in qualità di vincitore. Adesso, sommerso dalle più variegate proposte lavorative e soggetto preso di mira dai vari sponsor, Tommaso è già alle prese con nuovi progetti.

Nel presente è sicuramente impegnato con il ruolo di opinionista nella nuova stagione de “L’Isola Dei Famosi”, ma l’ambizione per lui sembra volare sempre più alto e l’ultima sfida con la storica conduttrice Barbara d’Urso potrebbe sancire un grande cambiamento sulla rete Mediaset.

Leggi anche —>>> Tommaso Zorzi a sorpresa svela che trasmissione condurrà in Tv prossimamente

Barbara D’Urso e la sfida a Zorzi: sempre più alte le probabilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Tommaso Zorzi torna in prima serata: nuovo ruolo per il vincitore del GF Vip

Non è un segreto che il giovane promettente nato nel capoluogo lombardo miri ad entrare ufficialmente in qualità di “primo uomo” nel panorama artistico televisivo italiano. Ma al di là delle sue personali aspirazioni a cogliere impreparati i suoi fan sono stati gli occhi puntati su di lui nelle ultime settimane. Ad apprezzare il suo dono di far risuonare gli ascolti in modo paradisiaco è stato in primis Maurizio Costanzo, che notando la sua nonchalance nell’attirare il pubblico pare che ne abbia già approfittato per sbilanciarsi con qualche proposta sul “Maurizio Costanzo Show”.

In un recente articolo pubblicato dalla rivista “Vero” pare che ci siano inoltre i presupposti per fare in modo che Tommaso possa sostituire la conduttrice nel suo “Live”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Vista anche la fermezza della decisione presa dai vertici per far terminare la trasmissione per i primi giorni di aprile. Ad ampliarsi però sarà l’appuntamento domenicale, che vedendo i suoi ascolti diminuire gradualmente di mese in mese, potrebbe prevedere anche lì proprio la presenza del nuovo beniamino della rete televisiva.