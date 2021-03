Belen e Cecilia Rodriguez scatenanno l’ira dei fan: “Questo non dovevate farlo”

Belen e Cecilia Rodriguez hanno scatenato l’ira dei fan a causa di alcune immagini pubblicate su Instagra Stories. E’ polemica

Non è passata nemmeno una settimana e già Belen Rodriguez torna a far parlare di sè in maniera prorompente. La show girl argentina è stata sulla bocca di tutti per aver dato scandalo nell’ultima puntata di C’è Posta per te, sabato 13 Marzo. E’ apparsa con un vestito color carne, apparentemente castigato, che però faceva intravedere i capezzoli e le sue forme generose mentre dimenava, davanti alle telecamere, il seno voluttuoso. Ha suscitato perplessità da parte dei telespettatori e soprattutto ilarità della comica Luciana Littizzetto, presente in studio.

Dopo poco tempo, è già invischiata in una nuova polemica. Questa volta non è sola. Compagna di “malefatte” è la sorella minore, Cecilia Rodriguez. Che hanno combinato le golden sisters per suscitare l’ira dei fan?

Belen e Cecilia Rodriguez: è polemica. Cosa hanno fatto

Il 18 Marzo scorso Cecilia Rodriguez ha spento 31 candeline. Molti sono i fan che le hanno dedicato un pensiero, un affettuoso augurio e la sua bacheca Instagram è stata inondata di una miriade di emoji a forma di cuoricino rosso per attestare la stima nei suoi confronti.

Oltre questi a sentimenti positivi, un folto gruppo di hater non ha potuto fare a meno di notare e commentare un avvenimento. Le sorelle Rodriguez hanno pubblicato una serie di video su Instagram Stories con canti, balli, torta e festeggiamenti vari. Le due donne, però, risiedono in Lombardia, attualmente in zona rossa.

“È vietato in zona rossa, te ne freghi del Covid” – scrive qualcuno, e ancora: “Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime”. Un altro utente rincara la dose: “Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso”.

Nessuna delle due ha replicato. Solo Belen (in attesa della sua secondagenita con Antonino Spinalbese) ha scritto alla sorella queste parole: “Tanti auguri, patata mia. Per quanto sia stato un compleanno particolare, alla faccia del Covid, ballare abbiamo ballato lo stesso”.