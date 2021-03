La showgirl argentina Belen Rodriguez si è mostrata sui social con una tavola imbandita piena di pasta, la gravidanza si sta facendo sentire anche in termini di “voglie” culinarie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Solo ieri hanno creato scalpore i video e le stories pubblicate dalle due sorelle Rodriguez per il compleanno di Cecilia che ha festeggiato 31 anni. Per questo importante evento la famiglia ha organizzato una festa in grande stile nonostante le restrizioni imposte dal lockdown.

Belen Rodriguez ha condiviso infatti diverse immagini che hanno fatto invidia a moltissimi fan ma hanno anche fatto discutere sulla sicurezza mantenuta all’interno dell’abitazione. Abbiamo visto prima i preparativi in cucina, poi le foto del menù della cena di compleanno e infine i balli tra le due con passi molto sensuali e movenze ammiccanti. Se ieri abbiamo visto quindi lei due divertirsi come matte e mangiare una cena succulenta, questo non sembra però essere un’eccezione per la bella argentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara bella addormentata in intimo: “Svegliatemi quando finisce” FOTO

Belen ama la pasta e gli scatti confermano questa sua grande passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen Rodriguez: sensuale, infrange i limiti nella danza sudamericana – VIDEO

Che le donne in dolce attesa abbiano più voglie del normale è risaputo e non ne è esente neppure Belen Rodriguez che nelle ultime ore ha postato una foto che mostra la sua tavola carica di piatti a base di pasta, per la precisione caserecce al pomodoro.

Nella didascalia una sola parola per sintetizzare il tutto, “LA PASTA”, un termine che in realtà racconta molto sia del suo amore per la cucina italiana che del suo essere al sesto mese di gravidanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I fan hanno accolto molto bene questa sua rivelazione, tanto che in pochissime ore è stata premiata con migliaia di like. Belen per l’estate diventerà nuovamente mamma per la seconda volta dopo Santiago, un nuovo figlio cercato e voluto dopo l’inizio della sua relazione con Antonino con cui la vediamo sempre più spesso affiatatissima sui social.