La meravigliosa showgirl argentina, Belen Rodriguez, infrange ogni limite cimentandosi in una danza che sembra riportarla felicemente, attraverso le sue note, nei pressi della sua terra di origine. Ma la soubrette non è sola nella sua impresa da impeccabile ballerina, piuttosto sembrerebbe che goda di un’ottima compagnia. Scopriamo adesso di chi si tratta.

Belen Rodriguez, sensuale oltre ogni limite per il ballo in perfetta compagnia

“Sudamerica🤍“, è così che l’energica Belen anticipa nella didascalia del suo ultimo post su Instagram l’unico modo corretto per infrangere ogni limite. E divenire senza ombra di dubbio ancor più celebre. Cimentandosi in una danza incredibilmente coinvolgente grazie al suo ritmo, quanto sensuale per l’ondeggiare dei suoi fianchi seguendo la musica, nella sequenza serale di immagini in bianco e nero è facile attribuirle anche tutte le doti di una ballerina di salsa professionista.

Divenuto immediatamente virale sulla piattaforma social, il video in cui la soubrette danza in compagnia della sorella, Cecilia Rodriguez, è stato postato a soli due giorni di distanza dai festeggiamenti tenutesi in onore del suo trentunesimo compleanno.

Essendo così interpretato come la continuazione di una festa è subito preso d’assalto dai più parsimoniosi commenti. Nel frattempo il suo account ha quasi quasi raggiunto i 10milioni di ammiratori e Belen difficilmente potrebbe esserne più felice. Per concludere uno dei suoi fan più assidui deciderà di commentare in tal modo: “Le sorelle più belle e meravigliose nel mondo❤️ I ritmi sudamericani sono nel tuo sangue😍“.