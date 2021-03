La conduttrice di Detto fatto ha regalato uno scatto ai suoi followers dove mette in risalto la sua bellezza e la sua semplicità.

Bianca Guaccero è al timone di Detto Fatto da diversi anni, cioè da quando Caterina Balivo lasciò la conduzione per trasferirsi su Rai Uno con Vieni da me.

Il noto programma di tutorial che va in onda tutti i giorni all’ora di pranzo regala sempre qualche ora piacevole e spensierata ai telespettatori che ci tengono a ringraziare la conduttrice per la sua professionalità.

Bianca con questo post ha voluto rispondere ai tanti messaggi di apprezzamento che riceve con queste parole: “Grazie!!! Davvero grazie a tutti per le bellissime parole che mi avete scritto ieri sia pubblicamente che privatamente. Siete stati unici!!!”.

Probabilmente in occasione della giornata di ieri, in molto hanno voluto mostrarle la loro vicinanza dopo averla vista piangere in diretta tv. Infatti nel giorno della festa del papà ha ricevuto un messaggio proprio da suo padre Ettore e non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mio papà non è stato tanto bene l’anno scorso ed ho avuto paura di non rivederlo più”, commuovendo tutti.

Le parole di stima e affetto per Bianca

L’affetto dei suoi fans sui social non si fa attendere e in molti le scrivono parole di apprezzamento: “Grazie della compagnia che fai alle persone un po’ sole con la tua solarità”, “Persone che non temono di emozionarsi in tv è sinonimo di grande personalità”, “I sentimenti veri fanno di te una persona unica!”.

Sono solo alcune delle frasi di stima, ricevute dalla conduttrice che dopo anni di gavetta è riuscita a conquistarsi un posto in tv grazie alle sue doti e al suo talento.

Bianca infatti oltre a saper condurre, recita anche tanto che dal suo esordio ha interpretato diversi ruoli in tv. E canta, ricordiamo il brano nel quale ha duettato con Fabrizio Moro nel 2018: “E’ più forte l’amore”.