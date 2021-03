Carolyn Smith, retroscena sulla sua malattia: “Sono stata veramente male”

Carolyn Smith ospite a La canzone segreta ha svelato un retroscena sulla sua malattia e su chi le è stato veramente vicino, i dettagli

Venerdì 19 marzo è andata in onda su Rai1 la seconda puntata di La canzone segreta, programma condotto da Serena Rossi che ogni settimana invita degli ospiti e vive con loro grandi emozioni da condividere con il pubblico. Tra questi ieri c’era la ballerina e coreografa Carolyn Smith che con la sua grinta e determinazione ha raccontato ai presenti e ai telespettatori a casa un retroscena sulla sua malattia, che combatte da anni. Una persona a lei molto cara le è stata vicina e l’ha resa più forte di quanto non lo fosse già.

Carolyn Smith: a chi è riferito il retroscena?

E’ stata una puntata emozionante all’insegna dell’amicizia e dell’amore. A fare una sorpresa a Carolyn Smith è stato l’amico Paolo Belli che ha spiegato: “La canzone segreta della mia sorellina Carolyn è La voce del silenzio. Lei mi chiama big brother e io la chiamo little sister – afferma – perché è nato veramente un rapporto di fratello e sorella. Lei è la mia sorella piccola e la devo proteggere”. Così dopo che il conduttore televisivo ha dato vita ad un vero e proprio spettacolo con musica e ballerini, la coreografa non ha potuto fare altro che ringraziare: “C’è stato subito un feeling tra noi. Lui capisce il mio silenzio. Quando sto male in diretta non lo faccio vedere a nessuno – inizia così il messaggio – Ci sono state delle volte in cui sono stata veramente male e lui è l’unica persona che ha capito: corre dietro, prende tutto quello che è necessario”.

E poi conclude: “Io lo amo, ha un cuore talmente grande. Capisce subito anche quando non mi vede. È un amico di cuore, lo amo davvero”. Anche Milly Carlucci non ha perso occasione di dedicare qualche parola alla sua collega e amica, così le ha inviato un messaggio che è stato letto e postato sullo schermo dello studio.