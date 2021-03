Claudia Ruggeri è sensuale con jeans e camicia in cucina-FOTO

La bella Ruggeri condivide una foto su instagram in cui appare bellissima e sensuale con indosso camicia e jeans

Claudia Ruggeri è bellissima nella nuova foto condivisa su instagram, indossa camicia, canotta nera e jeans strappati. Nella didascalia scrive:”Primavera”. Nelle stories condivide momenti divertenti con il gruppo di lavoro mentre si preparano per la puntata. I siparietti dietro le quinte sono anche più divertenti a volte della puntata. Nelle stories appare anche Francesco Saverio Nozzolino, un personaggio molto divertente della tv, è stato più volte ospite da Barbara D’Urso.

Claudia Ruggeri e la posa sexy ad Avanti un altro

La Ruggeri appare sensuale e magnifica in una posa sexy nello studio di Avanti un altro. Indossa un mini abito rosso aperto sul lato A che implode e con le gambe scoperte, indossa anche tacchi a spillo neri vertiginosi. I commenti degli utenti sono tantissimi, cuori ovunque e complimenti alla bella Miss Claudia. “Sei splendida”, “Bella e gnocca”, “è legale tutto ciò”. La Ruggeri ama il suo lavoro e lo fa capire, la diverte e la fa sentire bene. Anche se è molto seria nel suo ruolo, dietro le quinte gioca con i colleghi e scherza mentre viene preparata tra trucco e capelli. La Ruggeri è la più richiesta durante il programma di Bonolis per leggere le domande speciali.

La sua bellezza e simpatia sono molto apprezzate dal pubblico sia femminile che maschile. La Ruggeri però non si occupa solamente del programma dove lavora ma studia anche neuroni della memoria e altri argomenti che riguardano il corpo umano. Quale sarà il motivo per cui studia questo argomento? Forse sta cercando di prendere un diploma o una laurea? Sarebbe davvero molto bello e le farebbe onore. Non sono poche le persone che in questo periodo di lockdown hanno deciso di investire il loro tempo nel studiare e prendersi una laurea.

Visto il tempo a disposizione pensare a migliorare il proprio futuro è una scelta molto giusta e ragionevole. A quanto pare la Ruggeri pensa al futuro, infondo non può fare la bella bonas per sempre. Prima o poi dovrà lasciare e fare altro e quindi si prepara.