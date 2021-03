Crema corpo fai da te non unta: i passaggi fondamentali per creare un risultato top!

Tutti i passaggi fondamentali per creare una crema corpo particolarmente efficace. Ecco gli ingredienti più consigliati.

Ci sono tantissimi prodotti studiati apposta per essere utilizzati per la cura della persona. Tra gli innumerevoli prodotti, quello più importante è sicuramente la crema idratante per il corpo che, soprattutto se ricca di nutrienti per la pelle, può aiutare a preservare la bellezza della pelle.

I prodotti presenti sul mercato, per quanto possano essere efficaci, spesso contengono elementi realizzati chimicamente. Proprio per questo, la cosa migliore è affidarsi al fai da te e realizzare una crema che possa dare buoni risultati.

Realizzare una crema idratante che non unge

Per creare una crema dovete procurarvi 80 g di olio di mandorle, 30 g di cera d’api e 80 g di olio d’oliva. Per preparare questa crema, non dovrete fare altro che far sciogliere la cera d’api a bagnomaria e, successivamente, versare tutti gli altri ingredienti, per poi mescolare con cura. Una volta ottenuto il composto, non dovete fare altro che versarlo negli stampini, magari quelli per cucinare i biscotti, e lasciar raffreddare il tutto per bene.

Una volta pronta, potrete spalmarla con cura sulla pelle, in modo da avere una pelle dolce e che non sia unta.

Volendo, potete anche creare una crema per il corpo all’aloe vera che possa essere utilizzata per tutti i tipi di pelle. In questo caso, dovete procurarvi 20 g di burro di cacao, 5 g di cera d’api, 120 g di gel all’aloe vera, 10 g di glicerina vegetale, 20 ml di olio di mandorle dolci, 1 cucchiaino di vitamina E, 2 cucchiai di olio di jojoba, 10 gocce di olio essenziale di geranio, 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 10 gocce di olio essenziale di palmarosa.

Sciogliete prima il burro di cacao e la cera d’api a bagnomaria e, intanto, far riscaldare anche il gel di aloe vera e la glicerina. Una volta riscaldati entrambi, unite il composto all’aloe vera a quello della cera d’api.

Mescolate il tutto e, una volta raffreddato, unire anche olio di mandorle dolci, quello a base di vitamina E e quello di jojoba.