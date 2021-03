Damiano dei Maneskin è fidanzato. Chi è la donna che tutti invidiano

Damiano dei Maneskin sarebbe fidanzato. Trapelano indiscrezioni su un suo presunto flirt con una giovanissima donna. Di chi si tratta

Periodo di grande felicità e orgoglio per i Maneskin. Il gruppo rock formato da giovanissimi componenti, tutti intorno ai 20 anni d’età, è salito sul gradino più alto del podio della 71^ edizione del Festival di Sanremo. Come se non bastasse, il brano che li ha resi vincitori, Zitti e buoni, sta scalando le classifiche di vendita ed è tra i più visualizzati du Spotify e Youtube (9,4 views in meno di due settimane).

Rappresenteranno l’Italia all’ Eurovision song contest, seppur edulcorando il testo, costretti a togliere le parolacce, non ammesse nel regolamento della competizione internazionale.

Grande popolarità sta investendo principalmente il leader del gruppo, Damiano David. Il suo aspetto da bello e dannato, l’aria da poeta maledetto in quanto autore di tutti i testi, il fascino da rocker impenitente, lo hanno aiutato a fare breccia nel cuore di migliaia di fan adoranti.

Si vociferava su una storia tra lui e la bassista della band, Victoria De Angelis, sempre smentita da entrambe le parti. Nasce ora il sospetto che ci sia davvero qualcuno ad aver rubato il cuore a Damiano dei Maneskin. Di chi si tratta?

LEGGI ANCHE -> Francesca Michielin: Chiamami per Nome è (già) DISCO D’ORO

Damiano dei Maneskin: chi è la sua fidanzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

LEGGI ANCHE -> Madame. La confessione hot: i vantaggi di essere bisessuale

E’ caccia al gossip. I giornali scandalistici si sono fiondati nel sapere tutto e di più sui vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Trapelano indiscrezioni su chi possa essere la fidanzata del bel Damiano David, leader dei Maneskin.

Il ragazzo segue su Instagram solo 57 utenti. Perlopiù sono colloeghi, personaggi dello spettacolo nostrano, sportivi e star internazionali. Tra questi però ha messo il “follow” (ricambiato) a un profilo particolare: si tratta di quello di Giorgia Soleri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

E’ una bellissima modella 25enne di Milano, super tatuata e dal fantastico sorriso. Ciò che ha fatto drizzare le antenne degli osservatori più attenti è stato un particolare. Non si tratta solo dei “like” scambiati vicendevolmente, un dettaglio sembra inequivocabile.

Su Instagram Giorgia Soleri ha pubblicato una foto in cui s’intravede un copriletto a righe. Stesso oggetto appare in un’immagine postata dallo stesso Damiano sulla propria pagina. Coincidenza, compagni di shopping o c’è altro?