Donatella Raffai, il motivo del ritiro dopo la grande fama

Donatella Raffai, è una delle giornaliste che ha dato tanto alla RAI ma di cui oggi si sa veramente poco. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla sua scomparsa. Alcuni ne avevano persino decretato la morte prematura a causa di un tumore, confondendola con Marcella De Palma altra conduttrice di Chi L’ha Visto, format ancora in onda ed il cui debutto lo si deve proprio alla Raffai, era il 1989. Tantissimi i traguardi raggiunti dalla professionista nella televisione pubblica alla quale era legata contrattualmente.

Nonostante l’ascesa della Raffai, all’improvviso la professionista non ha più lasciato tracce. Il marito, Silvio Maestranzi, dice a proposito: «Donatella Raffai è fermamente decisa a non rilasciare più interviste, per nessun motivo e in nessuna forma». Dichiarazioni scottanti che fanno emergere un dubbio: cosa si cela dietro l’abbandono della tv, all’apice della carriera?

Donatella Raffai, cosa c’è dietro quel diritto di scomparire?

Tante, troppe forse le idee della Raffai…scomode per qualcuno. La giornalista sentiva che stava cambiando il modo di intendere la televisione e percepiva una forte pressione che non le consentiva di fare programmi di un certo spessore e dai forti contenuti. Vari spostamenti tra le reti RAI, talk show slittati a tarda nottata o programmi che non sono mai iniziati perché – secondo i vertici – non erano i tempi adatti per parlare di politica.

Poi una piccola parentesi Mediaset come conduttrice di Giallo 4 ma i pochi ascolti ne determinarono la cancellazione. Una serie di eventi che inducono la Raffai ad abbandonare le scene definitivamente.

Scompare, si perde ogni traccia di lei che già aveva anticipato il suo volere nelle sue ultime apparizioni…invocando il sacrosanto diritto di scomparire.