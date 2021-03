Elenoire Ferruzzi, dichiarazione sconvolgente su IG: ” Sono terrorizzata”

Elenoire Ferruzzi sconvolge il web con la sua rivelazione sui social, è ricoverata a causa del Covi-19 e le sue condizioni non sono buone

E’ ricoverata da giorni in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, la showgirl, attrice, cantante ed icona gay. Per la donna non è proprio un bel momento quello che sta passando, visto che le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Una figura sempre solare, allegra e brillante è oggi senza forze in un letto di ospedale e non ha neanche la voglia di usare i social, dove solitamente si esprime al meglio in qualsiasi situazione.

Elenoire Ferruzzi: il messaggio sui social, cosa dice?

La showgirl era sparita da giorni sui social, dove solitamente si trova a condividere molti post e stories nel corso della giornata. Fino a ieri quando ha pubblicato un messaggio per spiegare quale sia la situazione in ospedale e per condividere con i follower le sue condizioni di salute. “Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. – inizia a scrivere – Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo”. Poi spiega che è ricoverata ed ha l’ossigeno attaccato fisso e i polmoni intaccati. Continua: “Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso”.

Non sono mancati commenti e messaggi di conforto sotto al suo post da parte di fan e anche amici come Paola Iezzi che le ha detto di rimettersi il prima possibile e di tenere duro. Non solo lei ma anche Giada De Blank che le ha lasciato una scritta chiamandola guerriera e tanti altri ancora. Elenoire tornerà presto in pista e sorprenderà tutti con la sua forza e allegria come ha sempre fatto.