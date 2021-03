La cantante non sta bene e lo dichiara in un recente video postato su Instagram dove parla del momento difficile che sta vivendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini durante le prime due puntate de L’Isola dei Famosi l’abbiamo vista intervenire in pochissimi minuti di collegamento video perché non sta bene. La cantante, infatti, doveva essere presente in studio accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, ricoprendo il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5 ma ancora non le risulta possibile a causa del Covid.

Elettra infatti è risultata positiva e come se non bastasse, ad aggiungere carne al fuoco durante questo periodo così delicato, c’è stata la morte del suo amato cane.

Durante uno sfogo su Instagram si è rivolta ai suoi followers spiegando quali sono le sue attuali condizioni di salute.

LEGGI ANCHE —> Francesca Brambilla FOTO al sole in reggiseno è favolosa e magnifica

Lo sfogo di Elettra su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

LEGGI ANCHE —> Laura Cremaschi fa scintille: bikini esplosivo scopre curve da capogiro – FOTO

“Ieri ho pianto tutto il giorno, quando mi hanno detto che ero ancora positiva. Tra il fatto che ho perso il cane e quello che sono qui sola come un cane, sono crollata. Mi sono messa a piangere come una disperata proprio perché sono sola. Non è bella stare da soli. Stamattina ho cercato di tirarmi un attimo su e contattato le dovute persone, sto andando a fare un tampone adesso e lunedì ne ho un altro. Ragazzi, speriamo bene. Tra le altre cose, ho anche finito le medicine da prendere. Stranissima questa cosa, era praticamente impossibile che io prendessi il virus. Intanto, continuo a mangiare ma perdo peso, sicuramente è a causa del Covid. Sogno ancora di notte il mio cane, è stato bruttissimo. Voglio andare via da qua, voglio veramente andare via da qua”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)