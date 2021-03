Fedez si fa quasi sfuggire il nome, Chiara interviene. Nuovi indizi

Fedez stava per farsi scappare il nome della bambina in arrivo. Chiara Ferragni interviene subito e lo corregge. I fan colgono indizi.

Manca sempre meno all’arrivo della figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Il pancione dell’influencer è sempre più grande e l’attesa sale. I fan dei Ferragnez sono ormai impazienti. In particolare c’è grande attesa sul nome della piccola. La coppia lo svelerà solo dopo il parto. A oggi è stata rivelata solo l’iniziale. La lettera V è apparsa sotto i post su Instagram dei noti personaggi.

Oggi nelle storie Fedez tuttavia si stava per far scappare il nome. “Mi ha moglie mi ha appena comunicato che la Vi…”, le parole del cantante. Poi subito si è fermato. Chiara rimane basita ma rincuorata perché non è stato rivelato del tutto il nome e interviene affermando: “la bimba”. Fedez prosegue affermando che Baby Vi è entrato con oggi nel segno dell’ariete.

Ma ai fan non sfugge il piccolo spoiler e si inizia già a pensare ai possibili nomi con la sequenza di lettere “Vi”. Un altro dettaglio però sembra portare a uno specifico nome.

“Bay V” indizi sul nome: dal colore della ciabatte al tatuaggio

Di recente tra i caroselli che ogni giorno Chiara Ferragni pubblica su Instagram per condividere i momenti più belli di ogni giornata a colpire in particolare è uno scatto. Si tratta di una foto che ritrae quattro ciabatte uguali per tutti i componenti della famiglia. Il loro colore viola fa pensare che potrebbe essere proprio questo il nome della piccola in arrivo.

A confermarlo potrebbe essere anche la rivelazione di oggi da parte di Fedez. Il cantante stava per svelare il nome completo di Baby V. Nelle storie ha pronunciato le lettere “Vi”. Inoltre altro indizio potrebbe essere il fatto che sia Chiara che Fedez hanno lo stesso tatuaggio in cui viene raffigurato un raviolo. I due nell’intimità usano questo termine per chiamarsi reciprocamente. Il disegno è stato scelto quale simbolo del loro amore.

Secondo alcuni fan invece che Viola, il nome potrebbe essere Vittoria o Venere. C’è chi poi punta su Valentina il nome della sorella.

Intanto ieri Leone ha festeggiato il terzo compleanno. La certezza è che i due fratelli il prossimo anno non dovranno celebrare lo stesso giorno.