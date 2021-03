Il Filo Rosso, salta la puntata: l’inatteso annuncio di Paola Perego

La conduttrice Paola Perego si esprime in merito alla mancata messa in onda della nuova puntata de “Il Filo Rosso”.

La nuova puntata della trasmissione de “Il Filo Rosso” guidata dalla conduttrice, Paola Perego, non andrà in onda nella giornata di oggi, 20 marzo. Giungono distinte le parole della conduttrice ad avvisare in anticipo i suoi telespettatori. Il programma pomeridiano di Rai Due sarà sostituito in via straordinaria a causa dello svolgersi della corsa di ciclismo Milano-Sanremo. La gara infatti continuerà la sua diretta televisiva fino ad almeno le ore 17 e dunque anche il presentatore Federico Quaranta sarà costretto a rinviare il suo appuntamento.

Paola Perego, salta la puntata ma lei è sempre pronta

La nota conduttrice ed imprenditrice di origini lombarde ha avvertito in tutta la sua professionalità i telespettatori tramite i social network. Questa mattina fra le sue storie Paola ha diramato l’annuncio della disdetta invitando al contempo il pubblico da casa a tenersi pronti e a seguire la prossima puntata. L’appuntamento è dunque rinviato ufficialmente al prossimo sabato pomeriggio e, secondo quanto anticipato da lei stessa, pare che ci siano in ballo molte sorprese rimanendo in attesa soltanto di essere rivelate.

L’invito è stato in seguito rinnovato anche dalla pagina Instagram ufficiale della rete televisiva. Messo dunque un punto conclusivo sulla questione Paola decise di affidarsi al vento nostalgico dei ricordi, condividendo con i suoi ammiratori alcuni suoi bellissimi scatti che sembrano risalire a qualche anno fa.

Si tratta di due istantanee che ritraggono rispettivamente due momenti piacevoli da rivivere quanto molto differenti tra loro. Il primo è il ricordo è di tipo professionale, si tratta di uno shooting che vede Paola vestire di bianco ed al pieno del suo carisma. Mentre il secondo è un soleggiato ritratto di familiarità.