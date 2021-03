Francesca Brambilla FOTO al sole in reggiseno è favolosa e magnifica

La bella Brambilla condivide una foto in cui appare al sole con indosso un reggiseno azzurro di pizzo, appare bellissima

Francesca Brambilla è sensuale e bellissima, i suoi capelli biondi e gli occhi verdi sono illuminati dai raggi del sole. Indossa un reggiseno azzurro di pizzo, una bomba di sensualità. I commenti sono tantissimi e tutti complimenti: “Sei bellissima“, “Ma che schianto che sei”. “Tantissimi auguri di cuore bellissima Francesca sei una vera e propria stella del cielo nessuna come te ti auguro una buona giornata tuo super amico super fan Marco il principe”.

Francesca Brambilla è incinta e l’annuncio lo fa su Instagram

La bella bonas di Avanti un altro è incinta e lo annuncia su Instagram con una foto sul letto sdraiata in biancheria intima. Nella didascalia scrive:”Filippo in arrivo” e la emoticon della donna incinta. Tantissimi i commenti degli utenti che le hanno fatto gli auguri per il futuro bambino. Il padre del bambino dovrebbe essere Andrea Franco il fotografo ma la Brambilla non condivide nessuna foto con lui. Appare nelle stories in evidenza della bonas. In passato ha avuto molti fidanzati la Brambilla, tra cui l’ex di Valentina Vignali Stefano Laudoni. Sarebbe stata in parte causa lei della loro rottura. Poi c’è stato un flirt con l’attore Andrea Montovoli che oggi invece appare felicemente fidanzato.

Non c’è certezza sul padre del bambino ma l’ultimo flirt a lei attribuito era proprio Franco. Inoltre la bonas aveva risposto ad alcune domande su instagram in cui confessava che la persona con cui si stava frequentando era famosa. Lei intanto appare solare e bellissima come sempre. Continua ad immortalarsi in pose sexy e fa impazzire i suoi fan che non si accorgono nemmeno del messaggio nella didascalia. Ovvero che aspetta il suo bambino che a quanto pare è un maschietto e si chiamerà Filippo.

Appare felice di questa notizia. Diverse volte si era lamentata di non riuscire a trovare la persona giusta con la quale crearsi un futuro. Si frequentava anche con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino. Finita anche con lui la storia e ora è finalmente felice.