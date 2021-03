Francesca Manzini, il pubblico non la gradisce: “Meglio Michelle”

Francesca Manzini alla conduzione di Striscia la notizia riceve il giudizio poco piacevole da parte di una spettatrice. Ecco cosa dice

Francesca Manzini, la bravissima imitatrice, nota per la sua perfetta performance soprattutto di Mara Venier, in questi giorni è alla conduzione di Striscia la notizia insieme a Getty Scotti. La Manzini aveva fatto il suo esordio già lo scorso anno dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci sempre affianco allo zio Gerry e quest’anno è stata riconfermata.

Anche se sono solo tre settimane per lei, rappresenta comunque un bel traguardo in un programma così visto e longevo come Striscia e soprattutto accanto ad un grande della televisione italiana come il presentatore di Pavia.

A brevissimo però Francesca sarà sostituita da Michelle Hunziker che da diverso tempo fa coppia fissa con Getty Scotti, non solo alla conduzione del tg satirico ma anche in Paperissima. Insomma i due hanno un affiatamento consolidato e piacciono molto a pubblico a casa. C’è infatti chi ha fatto il confronto tra Michelle e Francesca e il giudizio non è stato molto clemente.

Francesca Manzini e il confronto con la Hunziker: il giudizio

Nella veste di conduttrice di Striscia la notizia Francesca Manzini piace ma non a tutti. Una voce dal pubblico, su Nuovo Tv, si è alzata dal coro e si è espressa in modo non molto carino nei suoi confronti. È stata una telespettatrice, nello specifico, che scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica “La posta” ha detto di preferire di gran lunga la Hunziker rispetto alla Manzini.

“La Manzini mi piace molto quando imita Mara Venier e altri personaggi, quello è il suo vero talento – ha spiegato Maria Teresa – Invece direi che dietro il bancone di Striscia la notizia sarebbe meglio che lasciassero Michelle Hunziker. Diciamolo: è molto più brava”.

E Cecchi Paone cosa ha risposto? Che anche lui è rimasto stupito della scelta, anche se ricorda che non è la prima volta per l’imitatrice. Ma poi riserva belle parole per Francesca Manzini, anche se specifica, che lui l’avrebbe immaginata in panni molto diversi.

“Non dico che non meriti di essere premiata per la grande bravura e il successo improvviso – ha detto Cecchi Paone rispondendo alla sua lettrice – ma pensavo avrebbe affiancato Gerry nei panni di Mara o della d’Urso”.