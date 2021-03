Guerra tra Angelina e Brad Pitt, il figlio contro il padre: gesto inaspettato

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt continua a catturare l’attenzione. Il figlio ha puntato il dito contro il padre. Poi il gesto inaspettato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial)

L’amore che univa Angelina Jolie e Brad Pitt è tramontato da tempo. Ma la coppia continua a far parlare di sé. Dopo la separazione si è susseguito un lungo e travagliato divorzio. Tra accuse e sentenze, il ricordo di Angelina e Brad innamorati è ormai sfocato. Ma oltre al loro rapporto a finire nel mirino è anche il ruolo di Brad come genitore.

A cinque anni dalla rottura, a puntare il dito contro l’attore è il primogenito della coppia. Si tratta del 19enne Maddox. Secondo i media americani, quest’ultimo di recente avrebbe testimoniato proprio contro Brad. Poi il gesto imprevedibile.

LEGGI ANCHE > Angelina Jolie, all’asta dono di Brad Pitt: l’incredibile dipinto firmato Churchill

Brad Pitt e il figlio Maddox: rapporti tesissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddox Chivan Jolie-Pitt (@maddoxjoliepitt.fans)

LEGGI ANCHE > Angelina Jolie: le sconcertanti novità sull’operazione chirurgica

La causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt sembra non avere fine. Negli scorsi giorni, secondo alcune indiscrezioni il famoso attore avrebbe espresso la volontà di concludere questo infinito epilogo. Ultima carta vincente sarebbe stata per Brad la deposizione in suo favore da parte dei figli. Ma il primogenito Maddox avrebbe già testimoniato ma contro di lui. In particolare avrebbe inoltre richiesto di cancellare il suo cognome volendo usare solo quello di Angelina. Secondo alcuni voci a far traboccare il vaso nel matrimonio sarebbe stato proprio un pesante scontro tra Brad e il figlio.

Da allora i rapporti sono diventati molto tesi. La coppia ha poi altri cinque figli che saranno chiamati a testimoniare. Le accuse rivolte a Brad vertono atti di violenza domestica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddox Chivan Jolie-Pitt (@maddoxjoliepitt.fans)

Dopo due anni di idillio per la famiglia di Brad e Jolie è calato il sipario iniziando una lotta infinita. I due attori tanto innamorati sono diventati nemici. La custodia dei figli e la spartizione dei beni non sono stati ancora stabiliti.