Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 marzo: la scioccante scoperta di Fiorenza

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 marzo: Dante Romagnoli rivela alla cugina Fiorenza il motivo del suo ritorno a Milano.

Il giallo “Dante Romagnoli” si infittisce. La cugina Fiorenza ha trovato un’agenda che lo incastra e lo lega a Marta Guarnieri. Cosa c’è dietro? Che legame c’è stato o c’è ancora tra i due? Per di più l’uomo è sempre più vicino a Vittorio Conti, che ovviamente non sa niente dei suoi trascorsi con la moglie. Nel frattempo Stefania è riuscita ad ottenere il permesso della zia Ernesta per rimanere a Milano. Diviene dunque la quarta coinquilina di Irene, Anna e Maria. Ma c’è un’altra persona in città che vorrebbe avvicinarsi a lei. Si tratta di sua madre Gloria, che continua a guardarla da lontano.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 marzo: Gloria nasconde un segreto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che dopo una conversazione con la zia Ernesta, Gloria sarà sempre più vicina a Stefania. La donna vorrebbe proteggerla, ma non si accorge di risultare fin troppo evidente. Nel frattempo Giuseppe Amato progetta un modo per guadagnarsi una grande somma di denaro grazie all’aiuto dell’amico Girolamo.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che la trattativa tra Dario Romagnoli e Vittorio Conti è quasi conclusa. Fiorenza stringe il cugino e lo costringe a rivelarle tutta la verità. Alla fine Dante confessa: il motivo per cui è tornato dagli Stati Uniti è proprio Marta Guarnieri. Cosa è successo tra i due?