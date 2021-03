Mentre prosegue “L’Isola Dei Famosi” Arianna Cirrincione si scaglia in difesa del suo fidanzato Andrea Cerioli, adesso: “Giù le mani!“.

La coppia composta da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, dopo aversi fatto notare portando a termine il loro percorso nel programma di “Uomini e Donne” ha fatto in modo che i telespettatori della nuova stagione de “L’Isola Dei Famosi” potessero ascoltare le parole grintose e tutte al femminile della fidanzata dell’attuale naufrago pronto a sbarcare per la nuova avventura. Arianna si è esposta senza troppi filtri in un’intervista pregna di sincerità ed in totale difesa dei sentimenti che i due sembrano provare l’uno per l’altra.

Isola Dei Famosi, le parole di Arianna Cirrincione sul neo-naufrago Andrea Cerioli

Forse, vagamente intimorita dalle nuove conoscenze che Andrea potrebbe fare in qualità di naufrago sull’isola, Arianna si è duramente pronunciata lasciando emergere tutta la sua gelosia in un appello. “Non tollero mancanza di rispetto, giù le mani dal mio boy”, questo è stato solamente l’esordio del lungo preambolo dell’ex corteggiatrice.

Mettendo le mani avanti, come se prevedesse già i sintomi di un futuro tradimento, la giovane ha poi voluto continuare non nascondendo le sue paure sulle reazioni che potrebbe avere il suo fidanzato di fronte agli ora cospicui apprezzamenti: “Si, Andrea è molto apprezzato” ha poi confermato ammettendo anche: “Io sono molto gelosa“.

“Se fanno i complimenti al mio boy mi fa solo piacere. Però… Giù le mani! Come ho detto e sottolineo, lui è il mio boy!”, un vero atto di possessione ma che dall’affiatamento dimostrato in questi mesi dalla coppia potrebbe essere stato dettato soltanto da un momento di spaiamento.

“Le mancanze di rispetto, come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare […] Tengo molto ai miei valori […] No, penso proprio che non ce la farei a passarci sopra”. Nel frattempo, conclusosi lo sfogo, la nuova avventura per Andrea è al suo inizio e pare che se ne potranno vedere delle belle.