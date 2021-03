Laura Cremaschi ha postato uno scatto su Instagram in bikini. Il fisico mozzafiato conquista i fan lasciandoli senza fiato.

Laura Cremaschi dà il buongiorno ai fan con uno scatto sensuale. Su Instagram ha condiviso un selfie mozzafiato. Si tratta di uno scatto allo specchio in cui mostra tutta la sua bellezza. Indosso solo un bikini verde dalla fantasia leopardata. In pochi minuti è subito boom di like e commenti. “Buongiorno bellissima”, le parole che si ripetono sotto il post.

La showgirl è seguitissima sui social. E’ un milione il numero di follower che ogni giorno la seguono con costanza e affetto. I fan vengono intrattenuti dalle foto della bellissima Laura. Scatti di vita personale e professionale in cui si mostra sempre bellissima. Profondi occhi azzurri, capelli biondi, sorriso luminoso. Il tutto accompagnato da una fisico atletico dalle curve mozzafiato.

Laura Cremaschi: la “regina del web”

Laura una nota al pubblico per la sua attività di showgirl. E’ impegnata nel programma di Bonolis “Avanti un altro”. Il format di Mediaset, in onda tutti i giorni alle 18,45, è un game show. Qui la Cremaschi assume il ruolo di “regina del web”. Non è la prima volta per Laura nel programma. In passato aveva partecipato al format in veste di Bonas.

Classe 1987, di Bergamo, da sempre Laura è stata affascinata al mondo dello spettacolo. Ha intrapreso la carriera di modella e showgirl. Oltre al programma di Bonalis ha partecipato a Temptation Island Vip. Attivissima sui social è diventata poi anche influencer. Accanto a questo percorso lavora nell’attività familiare dedicata al settore immobiliare.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Laura è stata più volte al centro del gossip. Dopo la relazione tormentata con l’imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, sembra che abbia avuto un flirt con il figlio di Bonolis.