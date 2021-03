Melissa Satta, seduzione pura: “Quando vorresti prepararti per…” – FOTO

La showgirl Melissa Satta concede il suo splendore su Instagram, la parola d’ordine è sensualità: “Quando vorresti prepararti per..”

La showgirl Melissa Satta sa lasciare il segno ad ogni foto, e lo dimostra quotidianamente sui social. Una bellezza travolgente ed elegante, rapisce il cuore dei fan con la sua magnifica immagine. Ma a conquistare il suo è stato l’imprenditore milanese Mattia Rivetti, con il quale è da poco uscita allo scoperto.

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, le sono stati attribuiti vari presunti flirt, poi sfatati categoricamente dalla diretta interessata. Ma questa volta sono le foto a rivelarlo: le dolci effusioni non mentono.

Melissa Satta, seduzione pura

Melissa Satta ha voglia di normalità, e in un outfit pazzesco condivide il suo pensiero con i fan attraverso un post su Instagram: “Quando il week end vorresti prepararti per uscire con le amiche…e poi ti ricordi che siamo in zona rossa“. Il livello di sensualità è tale da registrare in pochi minuti più di 20 mila like.

Un’esplosione di assoluta femminilità, la showgirl indossa un mini dress nero lucido a portafoglio, al quale ha abbinato una giacca super chic. Il vestito evidenzia la suprema silhouette della soubrette, scolpita con costante allenamento fisico, e scopre le gambe infinite delle quali è dotata.

L’hashtag richiama la primavera, che è la firma di questo strepitoso look, sfoggiato con classe dall’ex velina. La diapositiva delizia i fan del suo meraviglioso profilo, dove regna la regolarità dei lineamenti e la perfetta chioma illuminante.

La zona rossa non ha alcun effetto sulla bellezza della showgirl, che anche nella semplicità di casa, trova il modo di dettare stile e tendenza per i suoi 4,4 milioni di followers. Un numero importantissimo, che concretizza perfettamente il suo enorme successo.