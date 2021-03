Monica Bertini, la scollatura è bollente: décolleté esplosivo – FOTO

La giornalista Monica Bertini alza la temperatura su Instagram con una scollatura veramente hot: “vi aspetto a braccia aperte”

La giornalista sportiva Monica Bertini tiene aggiornati i fan sugli appuntamenti televisivi da lei condotti, utilizzando i social come mezzo di comunicazione. Molto presente su Instagram, vanta 363 mila follower, merito della sua conclamata bravura nonché travolgente bellezza. Volto di Sport Mediaset, ricorda il collegamento in programma con un post: “Vi aspetto a braccia aperte“, ma la foto lascia tutti senza fiato.

Monica Bertini, scollatura seducente: esplosione di bellezza

Prima di approdare a Sport Mediaset, ha svolto una lunga gavetta dalla quale ha attinto le capacità che la caratterizzano. Nata a Parma nel 1983, ottenuto il diploma linguistico, prosegue i suoi studi a Milano, dove consegue la laurea in Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo all’Università IULM.

La sua passione verte già verso l’ambito sportivo, e per questo intraprende un master in giornalismo sportivo televisivo, primo passo verso l’affermata carriera. In seguito appare in diverse reti locali, poi su Sportitalia, fino al debutto in Sky nel 2014. In seguito passa alla sua attuale casa professionale, in Mediaset, sperimentando diverse importanti esperienze televisive fino ad oggi, che risulta uno dei nomi più apprezzati nel suo ambito.

Una popolarità che supera i confini del giornalismo, e arriva anche sui social, dove è seguita e persino adorata dai fedeli fan. L’ultimo scatto ne è la riprova, il quale registra più di 13 mila like in appena due ore. Monica Bertini appare in tutto il suo splendore nei toni del pastello, che spiccano sulla carnagione dorata.

Indossa una giacca celeste aperta sulla notevole scollatura del top bianco, esibendo un décolleté esplosivo. I capelli scuri e lucenti sono perfettamente lisci a incorniciare il volto, impreziosito da un make up fresco sui toni del rosa in perfetto abbinamento con il look.

Lo sguardo regna sovrano sulla diapositiva, e i seguaci apprezzano. Nessuno ha intenzione di lasciarsi scappare l’appuntamento con Sport Mediaset.