Mousse detergente viso fai da te: gli ingredienti per un risultato a prova di bomba!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti fondamentali per creare una mousse per detergere il viso.

Per preservare la bellezza e il benessere della vostra pelle, è importante tenerla sempre ben pulita e idratata. Ce ne sono davvero tanti di prodotti sul mercato per “pulire la pelle”. La cosa migliore, però, è sempre quella di affidarsi al fai da te.

Se avete bisogno di una crema detergente fai date per pulire il viso ogni mattina, dovete procurarvi poche, semplici, cose per creare una mousse molto efficace. Ciò che serve è dell’acqua di rose, acqua distillata, un detergente intimo molto delicato e un flacone vuoto dove inserire la mousse appena pronta.

Ingredienti per creare una mousse per detergere il viso

Per creare una mousse della quantità di 150 ml dovete procurarvi 50 ml di sapone delicato, 50 ml di acqua di rose e 50 ml di acqua distillata. In base alle vostre esigenze, potete anche usare altri ingredienti. Se avete la pelle grassa, ad esempio, potete usare l’acqua di lavanda e un detergente apposito per questo tipo di pelle.

Una volta uniti tutti questi ingredienti, non dovete fare altro che trasferirlo dentro il flacone vuoto.

In alternativa, potete creare anche una schiuma detergente con 29 g di acqua distillata, 2 g di glicerolo, 11 g di fruttosio e 12 g di sapone liquido. Unite tutti gli ingredienti, per poi inserire il composto all’interno di un contenitore con tanto di beccuccio apposito per far fuoriuscire la schiuma.

Preparare una soluzione detergente sarà davvero semplicissimo. Non vi resta che cimentarvi anche voi in questa semplice ricetta utile per creare un detergente fai da te molto efficace.