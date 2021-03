Nicola Savino e la dichiarazione d’amore ad Alessia Marcuzzi

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi sono una splendida coppia a Le Iene, ma nessuno si aspettava la dichiarazione del conduttore

Alessia Marcuzzi è sempre più impegnata, la splendida conduttrice è in un momento davvero proficuo della sua carriera. Tantissime le novità che nel tempo stanno arricchendo il suo bagaglio, anche a nostro beneficio. Un esempio è la linea Clean Beauty da lei ideata, che porta il nome di “LUCE“, naturale al 99%. L’obiettivo dei suoi cosmetici è dare l’opportunità a tutte di splendere nella propria naturalezza.

Un’altra meravigliosa e inedita esperienza, è la collaborazione con il magazine GRAZIA, nel quale avrà una sua rubrica intitolata “Un posto nel cuore“. Sarà una sezione dedicata ai suggerimenti sentimentali, dove si potranno chiedere consigli preziosi.

Nel frattempo, continua a essere alla conduzione del programma Le Iene, insieme al partner Nicola Savino, che ha da poco condiviso una dichiarazione inaspettata.

Nicola Savino: “Mi sono innamorato della mia collega”

Alessia Marcuzzi ha comunicato la novità della sua speciale rubrica attraverso un tweet rivelatore: “Un posto nel cuore è la nuova rubrica di Grazia! Sarò una sorta di “confidente” e se riuscirò ad alleggerire il vostro cuore, io sarò felice. E un posto nel mio cuore sarà solo per voi. Aspetto le vostre lettere!!!“.

Post che ha suscitato un’esplosione di emozione e gioia, ma soprattutto di commenti: primo tra tutti proprio quello di Nicola Savino. Lo scherzo messo in atto dal conduttore è tutto in un tweet: “Cara Grazia, mi sono segretamente innamorato di una mia collega di lavoro… La vedo ogni martedì, lei non ricambia… Cosa ne pensi?“, suscitando l’ilarità degli utenti. Nonché quella della diretta interessata, che ha risposto con un divertito: “Cretino!“.

Questo simpatico scambio ha dimostrato ancora una volta la confidenza e l’amicizia che unisce i due conduttori, anche fuori dallo studio.