L’ex deputata e attuale conduttrice di Rai Uno torna stasera con una nuova puntata di ‘Ciao maschio’, lo show in onda in seconda serata che promette importanti sorprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo non smette di stupire il pubblico con la sua bellezza e la sua preparazione che l’ha resa ormai un personaggio di punta della tv del servizio pubblico.

Anticipa il suo outfit su Instagram con un post dove mostra la scelta delle scarpe ma lascia con un interrogativo: saranno queste le decolleté con le quali andrà in onda?

Il pubblico è pronto per sintonizzarsi alle 23:30 con la trasmissione di Rai Uno che è un viaggio nel mondo maschile guidato però da una splendida donna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Nunzia De Girolamo “zitti e buoni “ con un selfie davanti allo specchio

Gli ospiti della seconda puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Nunzia De Girolamo, bellezza senza confini: un piacere per gli occhi! – FOTO

Questa sera gli ospiti negli Studi Rai Fabrizio Frizzi saranno il critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’attore Cesare Bocci e il medico, psichiatra e scrittore italiano Raffaele Morelli.

E’ proprio Sgarbi ad incuriosire il web con un’anticipazione rilasciata tramite il suo account Twitter riguardo l’ospitata di questa sera: “Ho detto cose scandalose, molto scandalose”.

I tre protagonisti di questa sera come di consueto risponderanno alle domande della conduttrice in studio e si confronteranno tra di loro prima di essere sottoposti all’insindacabile giudizio di Drusilla Foer che potrà promuoverli, bocciarli o rimandarli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Non ci resta che rimanere sintonizzati questa sera per scoprire il look di Nunzia e le domande che ha preparato per i suoi ospiti.