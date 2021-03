Il paradiso delle Signore è tra le soap più amate. Di recente si è diffusa la notizia di un presunto addio da parte personaggio centrale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Un addio da parte di un personaggio cardine di “Il paradiso delle Signore”? Questo è quanto si vocifera nelle ultime ore. La notizia ha gettata gli appassionati della fiction, seguitissima dal pubblico, nello sconforto. Sarebbe una delle bellissime e talentuose attrici delle fiction targata Rai ad abbondare il set. Nell’avvincente soap in onda su Rai uno tanti i voli che si sono susseguiti puntata dopo puntata. E’ dal 2015 che la serie tiene gli spettatori incollati allo schermo. Diretta da Monica Vullo, dalla terza stagione è trasmessa ogni giorno.

Ispirata all’omonima opera creata dalla penna di Emile Zolà, la storia è ambientata a Milano a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta. Proprio nel capoluogo lombardo esiste tutt’oggi un negozio la cui insegna porta lo stesso nome.

LEGGI ANCHE > Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 marzo: la scioccante scoperta di Fiorenza

Il paradiso delle Signore, l’ennesimo addio da parte di uno dei personaggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Arena (@giuliarena)

LEGGI ANCHE > I Soliti Ignoti, Giorgio Lupano sbalordisce tutti con un record incredibile

In queste ore i fan della serie “Il paradiso delle signore” sono entrati in apprensione. Sembra infatti che un personaggio importante dica addio alla serie. Si tratta di Ludovica. A interpretare il ruolo è l’attrice Giulia Arena. Sarebbe proprio dalla sua pagina Instagram ad aver condiviso un post che avrebbe lasciato intendere l’abbandono. Avrebbe salutato i fan commentato di aver terminato le riprese. Di seguito nelle storie ha precisato che si tratta solo di un arrivederci. Sul set infatti sono terminate le riprese della quinta stagione i cui episodi andranno in onda il prossimo maggio.

I fan possono tirare un respiro di sollievo. D’altronde nell’ultimo periodo sono stati innumerevoli i personaggi che hanno lasciato la soap opera. Da Nicoletta a Riccardo a Luciano a Clelia per poi passare a Roberta e Silvia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Emergono poi anticipazioni legate al personaggio di Ludovica. Sembrerebbe che entrerà in stretto contatto con il nuovo personaggio Dante Romagnoli.