Pio e Amedeo: “Il bambino di Belen non è tuo”, Stefano reagisce così

Per il debutto del serale di Amici sono stati invitati il duo comico Pio e Amedeo che hanno entusiasmato la platea con alcuni sfottò ai giudici presenti in studio

Quest’anno la formula del serale di Amici è alquanto inedita, a partire dalla partecipazione di ben 17 ragazzi in gara suddivisi in tre squadre capeggiate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, ed infine Veronica Peparini con Anna Pettinelli. Quello che non cambia nel format però è la partecipazione di vari ospiti che animeranno la serata con sketch e momenti di allegria assicurata, sia per i ragazzi in studio che per i telespettatori a casa. È il caso della prima coppia di ospiti invitati da Maria De Filippi per inaugurare il talent che debutta con la sua ventesima edizione.

Parliamo del duo comico pugliese Pio e Amedeo, ormai coppia fissa di Amici da diverse stagioni. I due hanno colto l’occasione per promuovere il loro imminente programma “Felicissima sera” in onda dal 16 aprile su Canale Cinque.

Pio e Amedeo si complimentano con De Martino per la imminente nuova paternità

I comici iniziano il loro sketch facendo i complimenti a Maria che è la sola in Italia a “tenere aperta una scuola durante la pandemia”, tanto che per loro dovrebbe passare di grado e diventare ministra dell’istruzione. Poi il crogiolo per il fatto di non poter fare battute spinte come una volta, previo il rischio di denunce e richiami da parte dei soggetti interpellati nelle loro parodie. “Con il nuovo programma rischiamo di chiudere dopo soli cinque minuti! Dobbiamo inventarci qualcosa“, spiega Amedeo.

Così i due, per “restare molto tranquilli” e non offendere nessuno in studio, decidono di cambiare argomento e di fare gli auguri a Stefano De Martino che “presto sarà nuovamente padre dando un fratellino al suo primogenito Santiago”.

In studio cala improvvisamente il silenzio finché Amedeo non ricorda all’amico che Belen ha cambiato padre biologico. Il ballerino e giudice di Amici trattiene a fatica le risate e riesce solo a ribattere ai due con le lacrime agli occhi che “è davvero un lavoraccio non ridere alle loro battute”.