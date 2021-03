Sabrina Salerno mostra un dettaglio della sua casa sfuggito ai fan – FOTO

Sabrina Salerno regala ai suoi fan uno scatto straordinario con cui è riuscita a mostrare un dettaglio nascosto ai suoi fan

Sabrina Salerno sembra essere riuscita a trovare la fonte dell’eterna giovinezza e lo dimostra ad ogni scatto che pubblica sui social. Sul suo profilo Instagram infatti ha pubblicato uno scatto che è riuscito a far saltare il battito dei migliaia di cuori che la seguono. Senza aver bisogno di mostrarsi senza veli la cantante è la dimostrazione che se la Natura si impegna è capace di regalare doni straordinari. Sabrina si è infatti lasciata ritrarre di spalle con addosso una canotta scura e un paio di jeans abbinati. La prospettiva dell’obiettivo però è stata capace di cogliere alla perfezione le sue curve pericolose sulle quali i tantissimi follower del famoso social network sarebbero ben felici di perdere il controllo. Il trucco leggero e ben studiato come sempre mette in risalto i meravigliosi lineamenti della sue incantevoli labbra carnose ed esalta il colore degli occhi profondi. Solo i fan più attenti che sono riusciti a staccare lo sguardo da lei hanno notato anche un quadro che dimostra il suo amore per l’arte moderna.

Sabrina Salerno risponde a Fiorello e Amadeus

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo Fiorello ed Amadeus si sono esibiti in un’insolita cover del brano iconico portato proprio alla kermesse canora da Sabrina Salerno e Jo Squillo. Il brano diventato ormai famoso “Siamo donne” è stato ripresentato quest’anno in una chiave ironica ma con il preciso intento di rendere omaggio ad un testo ancora oggi potente e tristemente attuale. In una recente intervista la Salerno ha confessato di essersi molto divertita quando ha guardato quell’esibizione. “Quando ho visto Fiorello e Amadeus non ho visto nessuna voglia di prenderci in giro – ha dichiarato la cantante – anzi il vero problema è che c’è ancora troppo maschilismo“.

L’artista genovese ha confessato di essersi spesso scontrata contro tentativi di prevaricazione ai quali però ha sempre risposto a muso duro. Sabrina ha rivelato che, anche da giovanissima, senza aver mai timore di perdere punti nella sua carriera. La cantante infatti si è sempre battuta per vedere riconosciuti i suoi diritti a costo di finire anche in causa.