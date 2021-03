Hanno vinto Sanremo 2016, come sono diventati e cosa fanno ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2016 è stato presentato per la seconda volta consecutiva da Carlo Conti ed è andato in onda dal 9 al 13 febbraio

Il Festival di Sanremo del 2016 è stato un successo: con il 49,52% di share si è attestato tra i più visti dal 2005 in poi, bissando anche l’edizione precedente presentata dallo stesso mattatore della kermesse, l’amato Carlo Conti. Il conduttore toscano è stato affiancato da Gabriel Garko, Mădălina Ghenea e dall’attrice comica Virginia Raffaele. Quest’ultima ha vestito i panni di diversi personaggi, uno per serata. È stata, in ordine di serata, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belén Rodriguez e se stessa durante la finale. Hanno partecipato alla kermesse canora 20 Campioni e 8 Nuove Proposte.

A salire sul gradino più alto del podio per i giovani è stato Francesco Gabbani, all’epoca 33enne, con il brano “Amen”. La stessa canzone si è aggiudicata anche il Premio della Critica. Il medesimo riconoscimento è andato per la categoria Big a “Cieli immensi” di Patty Pravo.

Medaglia di bronzo per il bellissimo brano “Via da qui” di Giuliano Sangiorgi ma interpretato da Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Il secondo posto invece è stato occupato da Francesca Michielin con “Nessun grado di separazione”.

Hanno vinto Sanremo 2016

La canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo 2016 è stata “Un giorno mi dirai” degli Stadio. I vincitori però hanno rinunciarono a partecipare all’Eurovision di quell’anno, quindi, per rappresentare l’Italia, è stata scelta la seconda classificata ovvero Francesca Michielin.

Il gruppo non ha mai smesso di fare musica e ora attende fiducioso, come il resto del comparto artistico, di tornare a fare musica dal vivo. Poche settimane fa il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, si è esibito durante lo show “Non sono una signora“, insieme a Loredana Bertè.

Classifica degli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2016 (con autori)

1º Stadio Un giorno mi dirai S. Grandi, G. Curreri e L. Chiaravalli

2º Francesca Michielin Nessun grado di separazione F. Abbate, F. Michielin, Cheope e F. Gargiulo

3º Giovanni Caccamo e Deborah Iurato Via da qui G. Sangiorgi

4º Enrico Ruggeri Il primo amore non si scorda mai E. Ruggeri

5º Lorenzo Fragola Infinite volte L. Fragola, R. Di Benedetto, R. Canale, F. Ferraguzzo e A. Filippelli

6º Patty Pravo Cieli immensi F. Zampaglione

7º Clementino Quando sono lontano C. Maccaro, V. Stein e K. Scherer

8º Noemi La borsa di una donna M. Masini, M. Adami e A. Iammarino

9º Rocco Hunt Wake Up R. Pagliarulo, V. Catanzaro e S. Benussi

10º Arisa Guardando il cielo G. Anastasi

11º Annalisa Il diluvio universale D. Calvetti e A. Scarrone

12º Elio e le Storie Tese Vincere l’odio S. Belisari, S. Conforti, D. Civaschi e N. Fasani

13º Valerio Scanu Finalmente piove F. Mobrici

14º Alessio Bernabei Noi siamo infinito I. Amatucci, R. Casalino e D. Faini

15º Dolcenera Ora o mai più (le cose cambiano) Dolcenera e Finaz

16º Irene Fornaciari Blu I. Fornaciari, D. Calvetti, B. Dati e M. Fontana

NF Zero Assoluto Di me e di te T. De Gasperi, A. Filippelli, M. Maffucci e L. Vicini

Bluvertigo Semplicemente M. Castoldi

Neffa Sogni e nostalgia G. Pellino

Dear Jack Mezzo respiro R. Balbo, S. Paviani, L. Riflessi e C. Corradini

Il video ufficiale di “Un giorno mi dirai” degli Stadio